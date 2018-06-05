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Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 08:00 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin miting meydanlarından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diplomanı göster' çağrısı ile yeniden alevlenen 'diploma' tartışması sürüyor. Gazeteci Cemil Barlas, katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması hakkındaki tartışmalara değinerek, olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine giderken kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması. Söz konusu diploma Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından seçim meydanlarında yeniden gündeme getirildi.

Söz konusu tartışma A Haber kanalında da gündeme geldi. Gazeteci Cemil Barlas, Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Barlas, Cumhurbaşkanı’nın diplomasının FETÖ tarafından yok edilmiş olabileceğini öne sürdü. Barlas, programda, “FETÖ’cüler Erdoğan'ın diplomasının orijinalini ele geçirip yok etmişler” ifadelerini kullandı. Cemil Barlas'ın bu sözleri sosyal medyada olay yarattı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...

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MUHARREM İNCE: DİPLOMA KONUSUNA HİÇ GİRMİYOR

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaptığı mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söylese yanıt verdiğini ancak bir konuya hiç değinmediğini belirterek, "Ne dersem cevap veriyor, bir konuya hiç girmiyor. Diploma. Dün Balıkesir'deydim, mezun olduğum okula gittim. Okul arkadaşlarımla beraber, okulun bahçesinde bir daha fotoğraf çektirdik. Bekliyorum, her konuda bana cevap veriyorsun da bu konuda da bir şey yapsan diyorum" ifadesini kullanmıştı.

NAGEHAN ALÇI DİPLOMAYI PAYLAŞTI

İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diploma' çağrısı devam ederken Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, dünkü yazısında tartışmayı gündemde getirmiş ve Erdoğan'ın diplomasını köşesinden paylaşmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması...

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