Cemil Candaş ölümünün 2'nci yılında anıldı

İSTANBUL, (DHA) -ŞİŞLİ Belediyesi binasında 2 yıl önce meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, ölümünün 2'nci yılında belediyede düzenlenen törende anıldı. Burada konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Cemil’in kent rantı ile ilgili başlattığı mücadeleye biz devam edeceğiz” dedi.

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016 tarihinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünün 2'nci yılında Candaş’ın çalışma arkadaşları ve sevenleri belediye binası önünde toplanarak bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı yürüyüşe 500’e yakın vatandaş ve belediye çalışanı eşlik etti. Yürüyüşün ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan tören konuşmalar ile devam etti.

"CEMİL’İN BAŞLATTIĞI KENT RANTI İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Hayri İnönü, Cemil Candaş ile vefat etmeden bir saat önce konuştuklarını hatırlatarak, “Ona sıkılan o hain kurşun, bizim mücadelemizi verdiğimiz kent rantına karşı mücadelemize de sıkılmış oldu. Cemil’e sıkılan o kurşun Şişli halkının malının, aslında Şişli halkında kalması için verdiğimiz mücadeleye sıkıldı. Bizi korkutmak, yıldırmak ve ideallerimizden vazgeçirmek için sıkıldı. Biz Cemil’in başlattığı kent rantı ile mücadeleye devam edeceğiz. Kamu malının birinin zenginleşmesi haline gelmesine göz yummayacağız. Ben göreve geldiğimden bu yana belediye kaynaklarının kötüye kullanılmaması ile alakalı ciddi mücadeleler veriyorum. Bu uğraşta yalnızda değilim yalnız da kalmayacağım bunu biliyorum” ifadelerini kullandı.