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Cemil Çiçek adına açtığı hesaptan FETÖ propagandası yapan kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açtığı hesaptan manipülatif paylaşımlar yapan şüpheli gözaltına alındı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açtığı hesaptan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası içeren manipülatif paylaşımlar yapan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emniyet birimlerince bir şüphelinin devlet büyükleri adına sahte sosyal paylaşım hesapları oluşturarak Twitter üzerinden algı amaçlı propaganda yaptığı belirlendi.

Eski TBMM Başkanı Çiçek adına 21 Mayıs'ta "mvcemilcicek" kullanıcı adıyla hesap oluşturularak FETÖ propagandası içeren ve İYİ Parti'yi destekleyen mesajlar paylaştığı tespit edilen söz konusu hesap yöneticisinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu hesabı Polatlı ilçesinde yaşayan Hamza K'nin yönettiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca İYİ Parti çizgisinde yayın yapan bir internet sitesinin de imtiyaz sahibi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cemil çicek manipülatif paylaşımlar sahte hesap Twitter

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