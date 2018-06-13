CEM GENCO - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, restorasyon çalışmalarının ardından kültürevine dönüştürülen yazar, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu ev, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hatay Valiliği ve Reyhanlı Kaymakamlığı tarafından Cemil Meriç'in 2014'te "kültürevi" haline getirilen doğduğu ev, bölge sakinlerini ve kente gelen her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor.

Cemil Meriç'in kendi sesinden hayat öyküsünün üç boyutlu animasyon filmle anlatıldığı evde, 12 Aralık 1916'da dünyaya gelen yazara ait fotoğraflar ile kitaplar da yer alıyor. Kültürevi, sergi ve kültür sanat günlerinin vazgeçilmez mekanı olarak göze çarpıyor.

Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün babasının vefatının 31. yılı olduğunu, kendisini saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Cemil Meriç'in çok önemli eserler bıraktığını anlatan Meriç, "İnsanlara bıraktığı birbirinden anlamlı ve kıymetli eserler, onun halen yaşadığını gösteriyor. Cemil Meriç'in eserleri ölümsüzdür. Her yaştan vatandaşın eserlerine ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bıraktığı eserler geleceği aydınlatıyor." diye konuştu.