CEM GENCO - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, restorasyon çalışmalarının ardından kültürevine dönüştürülen yazar, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu ev, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Hatay Valiliği ve Reyhanlı Kaymakamlığı tarafından Cemil Meriç'in 2014'te "kültürevi" haline getirilen doğduğu ev, bölge sakinlerini ve kente gelen her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor.
Cemil Meriç'in kendi sesinden hayat öyküsünün üç boyutlu animasyon filmle anlatıldığı evde, 12 Aralık 1916'da dünyaya gelen yazara ait fotoğraflar ile kitaplar da yer alıyor. Kültürevi, sergi ve kültür sanat günlerinin vazgeçilmez mekanı olarak göze çarpıyor.
Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün babasının vefatının 31. yılı olduğunu, kendisini saygı ve özlemle andıklarını söyledi.
Cemil Meriç'in çok önemli eserler bıraktığını anlatan Meriç, "İnsanlara bıraktığı birbirinden anlamlı ve kıymetli eserler, onun halen yaşadığını gösteriyor. Cemil Meriç'in eserleri ölümsüzdür. Her yaştan vatandaşın eserlerine ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bıraktığı eserler geleceği aydınlatıyor." diye konuştu.
Meriç, babasının doğduğu evin kültürevi olarak hizmete sunulmasının önemine değinerek, "Reyhanlı'da doğduğu evin kültürevine dönüştürülmesi, insanların Cemil Meriç'i daha yakından tanımalarına imkan sağlıyor. Ona gösterilen bu sevgiyi, saygıyla karşılıyoruz.'' ifadesini kullandı.
"Babam Cemil Meriç" adlı kitabının 11. baskıyı yaptığını aktaran Ümit Meriç, eserde ünlü yazarın hayatını bir öykü gibi anlatmaya çalıştığını kaydetti.
Kültürevini ziyaret eden lise öğrencisi Muhammed Göz ise Cemil Meriç'in önemli bir düşünce insanı olduğunu belirterek, herkesi yazarın doğduğu evi görmeye çağırdı.
- Cemil Meriç
Cemil Meriç, 12 Aralık 1916'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi.
Görme yetisini 1955'te tamamen yitiren Meriç, kendisini yatağa mahkum eden uzunca bir hastalıktan sonra 13 Haziran 1987'de 71 yaşında hayata veda ederek, Karacaahmet Mezarlığına eşinin yanına defnedildi.
Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırmalar yapan ve yazılar kaleme alan düşünce adamı Cemil Meriç, 2015'te Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
Meriç, deneme-inceleme türünde "Balzac", "Hint Edebiyatı", "Saint Simon/İlk Sosyolog-İlk Sosyalist", "Dillerin Yapısı ve Gelişmesi", Sosyalizm ve Sosyoloji Tarihinde Pierre Joseph Proudhon:1809-1865", "İdeoloji", "Bu Ülke", "Umrandan Uygarlığa", "Kırk Ambar", "Bir Facianın Hikayesi", "Mağaradakiler", "Işık Doğudan Gelir", "Kültürden İrfana", "Jurnal I-II" ile "Sosyoloji Notları ve Konferanslar" adlı eserleri kaleme aldı.
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