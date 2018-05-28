Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemil Bayraktar, "Saadet’e oy vermeyebilirsiniz ama MHP ile ittifak var diye bu saldırıları sümenaltı edemezsiniz" diyerek, "Böyle devam edecekseniz 'Cumhur İttifakı'na benden oy yok" ifadesini kullandı. Bayraktar Twitter'dan şöyle yazdı:

"Saadet’e oy vermeyebilirsiniz ama MHP ile ittifak var diye bu saldırıları sümenaltı edemezsiniz,bunun sorumluluklarının hesap vermesi lazım“ne diyon lan sen”diyenlerle ittifak yapıldı diye kimse bunlara gözyumacağımızı sanmasın, tam bu saldırganlıktan kurtulduk derken hortladılar. Sahurda âyet, hadis paylaşmak çok kolay, 16 saat oruç tutmak kolay, beş vakit namaz kılmak çok kolay, zor olan adil ve hakkaniyetli olabilmek, herkes işine ve kolayına geldiği konuda Müslüman. Böyle devam edecekseniz benden cumhurittifakına oy falan yok, o kadar"

NE OLMUŞTU?



Ankara’da geçtiğimiz günlerde, seçim çalışması yapan Saadet Partili bir gruba MHP’liler saldırdı. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine gelen Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün de aralarında bulunluğu Saadet Partili 7’si ağır 15 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren MHP’lilerin başında Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın bulunduğu iddia edilirken, MHP’den yapılan açıklamada partililerin ‘meşru müdafaa’ hakkını kullandığı savunuldu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen’in Twitter’da yaptığı paylaşımdaki “Saadet'lilere saldırıyla ilgili bazı MHP'liler özürü kabahatinden büyük açıklamayla ‘biz sizi HDP'li sandık’ demiş” iddiası da Saadet Partisi yetkilileri tarafından teyit edildi. Bilgen, “Her türlü provakasyona karşı sorumluluk ve dikkatli olma çağrısı yapıyoruz” çağrısında da bulundu.



