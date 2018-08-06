HABER

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Geçen yıl sonu Yeni Şafak’tan ayrılan yazar Cemile Bayraktar, Türkiye Sineması'nın usta ismi Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkında tepki çeken sözler söyledi. Bayraktar, Kemal Sunal filmleri için "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan yanıt geldi.

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal'la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında Sunal'ın filmlerini iyi yapımlar olmadığını belirtti ve "Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük.. bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret " ifadelerini kullandı.

ALİ SUNAL'DAN YANIT: KEMAL SUNAL HALKTIR

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, Bayraktar'a "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.

Sunal, devamında, "Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca Ak Partili diye genellemeyelim Kemal Sunal'ı seven milyonlarca Ak Parti'ye oy veren sempati duyan insan var Kemal Sunal halktır hepimizindir" ifadelerini kullandı.

KEMAL SUNAL TT OLDU

Bayraktar'ın sözlerine çok sayıda Twitter kullanıcısı da tepki gösterdi. Kemal Sunal Twitter'da TT oldu.

tweet

tweet2


PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek
Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi (2)Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemile Bayraktar Kemal Sunal Ali Sunal kemal sunal filmleri

En Çok Okunan Haberler

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Okuyucu Yorumları 40 yorum
neden karşı çıkıyosunuz ki filmler komik buna kimse karşı değil ama kadın sözlerinde haklı kızmaya gerek yok
senin zekanın anlamayacağı kadar yerinde mesajları olan filmlerdi rahmetli kemal sunalın filmleri... sırf kendinden bahsettirmek için ortaya bi laf atıyosun yazık
Başka işin yok mu? Vefat etmiş birinin arkasından utanmadan dedikodu yapılır mı?
bu kadin daha konusmayi bilmiyor. boyle cok zekalilarin derhal tedavi edilmesi lazim. Kemal sunal (Allah Ruhunu Sad Etsin) kral adam idi. her filmini binlerce kez izledim her izledigimde de tekrar izliyorum. cunku bana asiri derece zevk veriyor. beni dogrulari halka yansitan bir lidere sevkediyor. kenal sunal halktir haktir. ne haksizlik yapar ne de adaletsizlik..Yasamamiz boyunca bizi guldurdugu icin ona minnettariz. Oyle bir film artisti bir daha bulunmadi. bayraktarin kafasinin yasadigi bir ulkede asla da yasamayacak.
kimse kemal sunal filimler yerini tutmaz cocukluktan beridir izlerim genede izlerim allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Herşeyi hallettiniz şimdide Kemal Sunal'a geldi. Iyice ne yapacağınızı şaşırdıniz
Kemal Sunal'a kurban ol..
zekeya hakaret ise de sen alınma nasıl olsa sende zerresi yok
ülke iyice şaşırdı artık kime saldırcaklarını şaşırıyolar kemal sunal gibi halk markası ne gibi kötülük olabilir aksine gülmeyi öğretti harbiden reset şart ülkeye
Sen nasıl bir kobaysın.. Seni kimler kullanıyor acaba.!!
ayıptır ya kemal sunal kendini halka adadı yıllarca
babasının oğlu şık adam ali sunal...adamsın kırıp dökmemişsin...helal olsun sana...belki utanır o arkadaş bu cevabın karşısında.....
şuanda altarnatif çok ama 1000 kez olsa yine izlerim kemal sunali
KEMAL SUNAL GÜLDÜRDÜ AĞLATTI HALKTAN BİR İNSANDI SEVDİRDİ MEKANI CENNET OLSUN BÜYÜK İNSAN NE ZAMAN ÇIKSA YİNE İZLERİM TEMİZ İYİ NİYETLİ ANADOLU HALKINI CANLANDIRDI BANA GÖRE
ben 53 yaşındayım rahmetli Kemal Sunali babam seyretti ben hala seyrediyorum çocuklarım seyrediyor torunlarımız seyrediyor filimlerini seyrederken çokça hala guluyoruz bazen huzunlenir bazen düşünürüz bu sözleri söyleyenin en kısa zamanda bir pisikologa gitmesini tavsiye ederim oniki varsın Kemal Sunal mekanın cennet olsun
zeka konusunda asıl senden şüpem var çünki milyonlarca insanın geri zekalı olması mümkün deyil sen bi zeka testine gir bence not yüzümüzü güldüren tek adam #kemal sunal
gündeme gelmek için. sen kim Kemal Sunal kim.
Keşke Zübük filmini izlesen... Adam tam da bugünü anlatmış.
bir lafa bakarım birde söyleyene pehh kemal sunal bu ülkenin moral kaynagı ve medarı iftaharımızdır.
bu kadını bu kadar önemsemeye gerek yok. sürekli tutarsız açıklamalarla kendine gündem oluşturmaya çalışıyor..
Ne yalan söyleyeyim, ben de kemal sunalın tüm filmlerini izledim ama kemal sunalın kendisi komik olduğu için. Senaryolar gerçekten çok gerizekalı idi. Zekamıza hakaret ediyordu gerçekten ya da zaten gerizekalıyız.
Cemile Bayraktar insan olmadığı gibi zekası da yok ondan anlayamaz o filmleri.
senin ben beynine daha ne diyeyim. Kemal Sunal hayatın gerçekliğiyle ayna gibi yansıtan ve kendi mizahıyla yön veren üstadımızdır.
Kemal Sunal candır. Mekanı cennet olsun
ali kardeş babanı bilen bilir boşver cevap verme prim yapmasın kemal sunal benimde babamdır
Ülkede başka konu yokmuş gibi topluma maal olmuş insanlara durup dururken laf atıp sataşmanın ne anlamı var? Adam rahmetli olmuş amaç ne yani? Bu kişiler mercek altına aşınmalı bence bu ortamda.
Sadece durum komedisi zannettiğin filmlerin tamamı sosyal mesaj içeriyo. Belki senin zeka seviyen bunları algılamaya yetmiyor olabilir, filmlerin konularını internetten araştırıp içerisindeki mesajları, vurguları daha yüksek zeka seviyesindeki insanlara danışıp bi daha izlemeni tavsiye ederdim ama bence yorma kafandaki küçük hücre köyünü.
sizin zihniniz aklınız çok iyi zengini zengin yapıyorsunuz gerikalan kan aģlıyor dolar 6 tl ye buldu para pul oldu zihninizi buralara harcayın kemal sunal filmlerini izlemezsiniz olur biter. ben öyle ediyorum trt osmalıfilmleri oynamıyorlar bir tanesini açıp bakmam. sevmiyorum
kadın kendi zekasını aşağılamış resmen
O GÜNLERİ YAŞAMIŞ VE AK PARTİYE OY VEREN BİRİ OLARAK KESİNLİKLE KATILMIYORUM.BU GİBİ SANATÇILAR TOPLUMA MALOLMUŞ VE SAYGIYI HAKETMİŞLERDİR. ONUN GİBİ Bİ KOMEDİ USTASI BİDAHA GELMEZ.O MEMLEKETİN EN ZOR GÜNLERİNDE MİLLETİNİ GÜLDÜREN EFSANE BİR SANATÇI İDİ.
Sevgili Kemal Sunal senin gibilerin zekasıyla gırgır geçmiştir.
çok görmem bu ülkede atatürke bile dil uzatmak marifet sayılırken çok görmem ne yazıkki böyle olduk seni seviyoruz kemal sunal saygı ve sevgilerimle.
Kemal Sunal filmlerinde din tüccarlarını ağalık sistemini eleştirdiği için zoruna gidiyor bunların . istiyorlar ki millet duzenbaz yöneticilere şarlatanlara kul köle olup biat etsin
Bu ülkeye yapılmış en büyük hakaret pkk=fötö başka yok
kemal sunal a laf atmak kimsenin haddi değil bugün bile teyting kırabiliyır ailecek izleniyor rahmet olsun
Kemal Sunal dediğin adam çok büyük bir oyuncu filmleride gayet yüksek kitleli bir seyirciye hitap ediyor. Ben severmiydim filmlerini sevmezdim espri ve zeka seviyesi biraz geride kalıyordu bana göre bu kemal sunal ın filmlerinin kötü veya kemal sunalın kötü oldugu anlamına da gelmiyor. Mekanı cennet olsun nur icinde yatsın
hahaha ya bu kişiler acaba zekanın ne olduğunu biliyorlar mı biliyorlarda o yüzden Fetö darbe yaptıktan sonra ne olduğunu anladılar Rahmetli Kemal Sunal filmlerini seyreden herkez o filmde çevresinden bir kesit bulabilir ki bunu anlamayan kişilerin zekasından şüphe duymak gerekir asıl insanların zekasına hakaret 15 senedir uyarıldıkları halde çok safmışız bizi kandırdılar demek değilde nedir
yıllardır senin oy verdiklerin bu milletin aklıyla dalga geçiyor ama senin kafan onuda almaz ki
cemile bayraktar. sen kimsin yahu. Kemal Sunal dediğinde senin hiç birşey yapmana gerek yok. Git yerine otur. Sen Kemal Sunal gibi gerçekten Türkiyenin 81 milyon halkına mal olmuş bir değeri eleştiremezsin.
Rahmetli fenomen.. ee iyi reklam yaptı ama.
Diğer Haberler
Antalya'yı sel vurdu: Zarar 15 milyon lira

Antalya'yı sel vurdu: Zarar 15 milyon lira

Dışişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dışişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.