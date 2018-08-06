Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal'la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında Sunal'ın filmlerini iyi yapımlar olmadığını belirtti ve "Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük.. bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret " ifadelerini kullandı.

Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli,rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük..bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret.

Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de https://t.co/qEg5h4Zep3 — Cemile Bayraktar (@cemilebayraktr) 5 Ağustos 2018

ALİ SUNAL'DAN YANIT: KEMAL SUNAL HALKTIR

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, Bayraktar'a "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.

Sunal, devamında, "Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca Ak Partili diye genellemeyelim Kemal Sunal'ı seven milyonlarca Ak Parti'ye oy veren sempati duyan insan var Kemal Sunal halktır hepimizindir" ifadelerini kullandı.

Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu — Ali Sunal (@SunalAli) 6 Ağustos 2018

Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal 'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! — Ali Sunal (@SunalAli) 6 Ağustos 2018

Ayrıca Ak Partili diye genellemeyelim Kemal Sunal'ı seven milyonlarca Ak Parti'ye oy veren sempati duyan insan var Kemal Sunal halktır hepimizindir — Ali Sunal (@SunalAli) 6 Ağustos 2018

KEMAL SUNAL TT OLDU

Bayraktar'ın sözlerine çok sayıda Twitter kullanıcısı da tepki gösterdi. Kemal Sunal Twitter'da TT oldu.



