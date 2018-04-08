Çemişgezek’te fidan dikme etkinliği

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 750 fidan toprakla buluşturuldu.

Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen fidanların bakımı yürütülürken, diğer yandan da boşluk alanlara fidan dikiliyor. Bu kapsamda Cemişgezek feribot iskelesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 750 adet çam fidanı toprakla buluştu.

İlçenin daha yeşil bir dokuya sahip olması için çalışma başlattıklarını belirten İlçe Kaymakamı Harun Kazez, “İlçe sınırlarımızın Elazığ yönünden ilk başlangıcı olan feribot iskelesine bu yıl yine çam fidanı dikimi yaptık. Dikilecek her fidanla Çemişgezek’i daha yeşil bir örtüye kavuşturmak, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak istiyoruz. Bu konuda çaba ve gayretlerimizi devam ettireceğiz. Bu gün yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarımıza gönüllü destek veren güvenlik korucularımıza, askerlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan dikme etkinliğine Kaymakam Kazez’le birlikte İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi, Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik, güvenlik korucuları, askerler ve vatandaşlar katıldı.