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Çemişgezek’te idareciler bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 09:10 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kamu kurum idarecileri ve STK temsilcileri toplantısı yapıldı.Çemişgezek’teki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, muhtemel sorunların tespitiyle birlikte, yerinde ve etkin çözüm üretmek amacıyla ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Çemişgezek’te idareciler bir araya geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kamu kurum idarecileri ve STK temsilcileri toplantısı yapıldı.
Çemişgezek’teki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, muhtemel sorunların tespitiyle birlikte, yerinde ve etkin çözüm üretmek amacıyla ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı. Kaymakam Harun Kazez’in başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda ilçenin genel durumu detaylı şekilde değerlendirildi.
İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Harun Kazez, “Mesai arkadaşlarımız ve tüm hizmet paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yaparken, birinci önceliğimiz vatandaşa etkin hizmet sunmak. Bunun yanında adalet, sevgi, saygı, hoşgörü ve fedakarlık içerisinde görev yapmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın muhtemel problemlerinin erken tespiti ve etkin çözülmesi, kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için zaman zaman değerlendirici toplantılarımıza devam edeceğiz” dedi.

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