Çemişgezek’te İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.
Çemişgezek Öğretmenevi çok amaçlı salonunda düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim semineri ilçede Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli tüm personele verildi.
Kurumun İş Güvenliği Uzmanı Murat Çevik tarafından verilen eğitimlerde, iş güvenliği nedir, iş güvenliğinin temel riskleri, iş kazalarını engellemek, iş yerine özgü tehlikeler, acil durumlarda yapılması gerekenler ve özellikle de okullarda öğrencilerin yaşaması muhtemel kazalara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.
Eğitim semineri soru cevapla sona erdi.
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