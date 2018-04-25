HABER

Çemişgezek’te uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.Çemişgezek Camii Kuran Kursu, İmam Hatip Lisesi Yaptırma, Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneği tarafından ilçede uçurtma şenliği düzenlendi.

Çemişgezek’te uçurtma şenliği

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Çemişgezek Camii Kuran Kursu, İmam Hatip Lisesi Yaptırma, Yaşatma ve Öğrencilerini Koruma Derneği tarafından ilçede uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklara ücretsiz dağıtılan uçurtmalar, gökyüzünü süslerken, etkinliğin yapıldığı sentetik futbol sahasında renkli görüntüler oluştu.Kaymakam Harun Kazez’de etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.
Dernek Başkanı Çetin Yılmaz, çocukların coşkusunu görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çemişgezek’te uçurtma şenliği

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.