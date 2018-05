Cemiyet hayatı gönüllülerinden iftar

İSTANBUL (AA) - Cemiyet hayatından bir grup tarafından şehit ve gazi yakınlarının davet edildiği iftar programı düzenlendi.

Aralarında Demet Sabancı, Ronik İpekel, Ebru Yaşar, Tülay Ulusoy, Revna Demirören'in de bulunduğu sanat ve cemiyet hayatından 17 kişinin organize ettiği şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği Merter Polisevi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit ve gazilerin vatan için üzerilerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Vatan için görevin artık kendilerinde olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bu topraklarda gözü olanların geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü hain planı uygulamak isteyeceklerini biliyoruz. Ancak onlar da şunu bilmelidirler ki onların oynadıkları her oyunu, çevirdikleri her dolabı bilecek, boşa çıkaracak bir engel var. O engel de bu milletin iman dolu yüreğidir." diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de son dönemde hızlı gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde de ülkemiz herkesin bir şekilde ilgi alanına giriyor. Terör ve diğer konularda ülkemizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Bunun sebebi de ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmamız, onurlu bir şekilde yaşamak için çaba sarf etmemizdir. Başka bir deyişle bir üst lige çıkmayı hakettiğimiz için hakkımızı istememiz. Ama bunu kabul etmekte zorlanıyorlar. O yüzden de terör başta olmak üzere bir çok konuda vatanımızla ilgili planlar yapıyorlar. Şehitlerimiz görevini yaptı şimdi sıra bizde ve sizlerde. Bu vatana sahip çıkacağız. Hepimiz kendi alanımızda durmadan daha çok çalışacağız. Şehitlerimize, vatanımıza, inancımıza, bize umut bağlayan insanlara layık olmaya çalışacağız."