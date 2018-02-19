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Cemre ne zaman düşecek? 2018 cemre tarihleri nedir? Cemre ne demektir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 14:50 | Son Güncelleme

Cemre ne zaman düşecek merak ediliyor. Baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. Havanın güzel ve sıcak olduğu dünden sonra tam tersi ile karşılaşanlar "İlk cemre ne zaman düşecek" diye araştırmaya, Google'a sormaya başladılar. Peki cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ile havalar ısınır mı? 2018 cemre tarihleri nedir? Cemre ne demektir?

Cemre ne zaman düşecek? 2018 cemre tarihleri nedir? Cemre ne demektir?

Cemre ne zaman düşecek bugünün en çok araştırılan konusu oldu. Baharın müjdeleyici olarak görülen cemre düşmesi, sırasıyla hava, su ve toprağa düşer. Böylece nevruz hazırlıkları başlar. Fakat havaların bir ısınıp bir soğuması ile birlikte kar yağışından ümidini kesenler "Acaba cemre ne zaman düşecek, ne zaman havalar ısınacak?" diye sormaya başladılar. Peki 2018 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri nedir? Cemre ile birlikte havalar her zaman ısınır mı?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? (2018 CEMRE TARİHLERİ)

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

2018 yılında baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

cemre-tarihleri

CEMRE DÜŞMESİ VE HAVALARIN ISINIR MI?

Cemre, önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşer. Toprağa düşmesiyle tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Nevruz hazırlıkları başlıyor. Önce havadaki değişim gözlendiği için ilk cemrenin havaya düştüğü dile getiriliyor. Fakat her zaman cemrenin düşmesi ile havaların ısınacağı anlamına gelmiyor. Bazen cemrenin düşmesi ile havaların soğuduğu da görülmüştür.

CEMRE NE DEMEKTİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
diyanet takvımı al kulllan.googleye muhtaç olma ..orada yazar cemre mevzuu.
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