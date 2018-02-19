Cemre ne zaman düşecek? 2018 cemre tarihleri nedir? Cemre ne demektir?

Cemre ne zaman düşecek bugünün en çok araştırılan konusu oldu. Baharın müjdeleyici olarak görülen cemre düşmesi, sırasıyla hava, su ve toprağa düşer. Böylece nevruz hazırlıkları başlar. Fakat havaların bir ısınıp bir soğuması ile birlikte kar yağışından ümidini kesenler "Acaba cemre ne zaman düşecek, ne zaman havalar ısınacak?" diye sormaya başladılar. Peki 2018 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri nedir? Cemre ile birlikte havalar her zaman ısınır mı?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? (2018 CEMRE TARİHLERİ)

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

2018 yılında baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ VE HAVALARIN ISINIR MI?

Cemre, önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşer. Toprağa düşmesiyle tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Nevruz hazırlıkları başlıyor. Önce havadaki değişim gözlendiği için ilk cemrenin havaya düştüğü dile getiriliyor. Fakat her zaman cemrenin düşmesi ile havaların ısınacağı anlamına gelmiyor. Bazen cemrenin düşmesi ile havaların soğuduğu da görülmüştür.