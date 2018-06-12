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Cenaze dönüşü trafik kazasında yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden gencin Adana'daki cenaze töreninden döndüğü öğrenildi - Baba Ali Taş: - "Bir yakınımızın cenaze törenine katılmak için Adana'ya gelmişti. Antalya'da döndüğü gün kazada öldü"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden gencin, Adana'daki cenaze töreninden döndüğü öğrenildi.

Ercan Temir yönetimindeki 07 ABM 648 plakalı minibüsün dün, Örenşehir Mahallesi Boztepe mevkisinde Savaş Kum idaresindeki 07 DCT 10 plakalı tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden minibüsteki İlhami Taş'ın (26) cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Cenazeyi almak için morga gelen Ali Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çalışmak için yazları Adana'dan Antalya'ya geldiğini söyledi.

Oğlunun ölüm haberi sonrası ne yapacaklarını bilemediklerini aktaran Taş, "Bir yakınımızın cenaze törenine katılmak için Adana'ya gelmişti. Antalya'ya döndüğü gün kazada öldü. Kazanın detaylarını burada öğrendik. Her gün trafik kazalarında birçok insanı kaybediyoruz. 26 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Yazık değil mi, günah değil mi bana?" diye konuştu.

Minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Ercan Temir Manavgat trafik kazası

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