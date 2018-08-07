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Cenaze töreninde yedikleri yemekten öldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

Peru'da cenaze töreninde ikram edilen yemekleri yiyen 9 kişi yaşamını yitirdi

Peru'da bir cenaze töreninde ikram edilen yemekten zehirlenen 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesindeki bir cenaze töreninde ikram edilen yemeği yiyen 9 kişinin zehirlenerek öldüğü bildirildi.

Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü Jhon Tinco, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti.

Aynı yemekleri yiyen 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Tinco, olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

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zehirlenme Peru

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