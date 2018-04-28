Cenaze töreninden dönerken kaza yaptılar

ERZİNCAN (AA) - Ardahan'da katıldıkları cenaze töreninin ardından bindikleri minibüsün İstanbul'a dönüş yolunda Erzincan'ın Refahiye ilçesinde duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şenol Aksöz'ün (52) kullandığı 34 KM 8243 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas karayolunda Refahiye ilçesi Çatalçam köyü ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Şenol Aksöz ile minibüste bulunan Bayram Havuz (53), Gülden Comart (51), Leyla Çalışkan (49), Atıf Çöltekin (60), Önsöz Karakaya (53), Orhan (65) ve Hatice Çalışkan (49) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada minibüstekilerin, Ardahan'da bir akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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