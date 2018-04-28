HABER

Cenaze töreninden dönerken kaza yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 03:55 | Son Güncelleme

Ardahan'da bir akrabalarının cenaze törenine katılan 8 kişi, İstanbul'a dönüş yolunda Erzincan'da geçirdikleri kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Ardahan'da katıldıkları cenaze töreninin ardından bindikleri minibüsün İstanbul'a dönüş yolunda Erzincan'ın Refahiye ilçesinde duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şenol Aksöz'ün (52) kullandığı 34 KM 8243 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas karayolunda Refahiye ilçesi Çatalçam köyü ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Şenol Aksöz ile minibüste bulunan Bayram Havuz (53), Gülden Comart (51), Leyla Çalışkan (49), Atıf Çöltekin (60), Önsöz Karakaya (53), Orhan (65) ve Hatice Çalışkan (49) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada minibüstekilerin, Ardahan'da bir akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
Son ankette İYİ Parti şaşırttı!Son ankette İYİ Parti şaşırttı!
Kadıköy'de arı istilası!Kadıköy'de arı istilası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan cenaze dönüşü Erzincan Kaza minibüs trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.