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Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Sakarya’da eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın cenaze namazına katılan 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Rabia işareti yaparak protesto eden vatandaş gözaltına alındı. Şahıs, "Reisime ihanet ettiği için protesto ettim" dedi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Ankara’da gördüğü tedavi sonucu hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın Orhan Camii’nde düzenlenen cenaze namazına katılan 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şehirden ayrılmak için aracına bindiği esnada, C.T. isimli bir kişi tarafından Rabia işareti yapılarak protesto edildi.

Polis ekiplerince fark edilen C.T. geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı. Daha sonrasında polis otosuna bindirildiği esnada gazetecilerin neden protesto ettiniz sorusuna C.T., “Reisime ihanet ettiği için” cevabını verdi. C.T. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül 24 haziran seçim sonuçları

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