Cenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadık

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, ayrı yaşadığı Yunus Hamarat ile gittikleri ormanlık alanda tabanca ile intihar ettiğini öne sürülen 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, Ehli-Beyt Dergahı’nda kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum’a gönderildi. Helallik istendiği sırada yakınları 'Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık' diyerek feryat etti. Gözaltına alınan Yunus Hamarat ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy’de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için dün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti.

Olayın ardından Silivri Jandarma Komutanlığı'na giden Yunus Hamarat, eşinin tartışma sırasında aracın torpido gözünde bulunan silahı alıp, göğsüne ateş ederek intihar ettiğini öne sürdü. Yunus Hamarat, cinayet şüphesi olarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sarıgül Hamarat için Çerkezköy Ehl-i Beyt Dergahı'nda bugün cenaze namazı kılındı. Alevi dedesi Seyyid Sinan Boztepe tarafından kıldırılan cenaze namazına Sarıgül Hamarat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.