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  Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılıyor.

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