Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor (2)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılıyor.
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