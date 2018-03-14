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Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:16 | Son Güncelleme

İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılıyor.

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