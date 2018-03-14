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CENAZELER ATATÜRK HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi.

(CANLI YAYIN)

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