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Cenazeye gidenleri taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

Cenazeye gidenleri taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da cenaze törenine gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göksal Bozkurt'un (46) kullandığı 35 DPB 36 plakalı kamyonet, Sivas-Erzincan karayolu Refahiye ilçesi Olgunlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Turğut Nihşah (56), Seyfi Keskiner (21) ve Kader Çalışkan (21) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden Çalışkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta bulunanların İzmir'den yola çıktıkları ve Erzurum'da bir arkadaşlarının cenaze törenine gittikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 3 yaralı Erzincan trafik kazası

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