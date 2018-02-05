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Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 06:47 | Son Güncelleme

Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kastamonu'da, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Balcı (29) idaresindeki 41 LG 822 plakalı minibüs, Kastamonu-Sinop Karayolu Bük köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Emine Şen (73) hayatını kaybederken, sürücü Balcı ile Ayşe Çalışkan (60), Naime Çalışkan (48), Sabire Öztürkel (26), Fatma Hafize Koç (33), Emine Güngör (52), Hasan Akça (61), Reşit Akça (32), Mehmet İşler (33), 5 yaşındaki Ayşe Rumeysa Çalışkan ve 2 yaşındaki Miraç Öztürkel yaralandı.

Yaralılardan Ayşe Rumeysa Çalışkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, devrilen minibüste bulunanların, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gitmek için Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Samsun'un Vezirköprü ilçesine gitmek için yola çıktıkları kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze KASTAMONU trafik kazası

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