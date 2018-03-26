Cenderis’te el yapımı patlayıcı TSK tarafından imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cenderis’te bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Terör örgütlerinden temizlenen Cenderis’te arama faaliyetlerini sürdüren TSK, sivil halkın hayatını tehdit eden bir el yapımı patlayıcıyı daha imha etti.