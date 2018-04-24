Çenesiz adaylığını açıkladı

İş Adamı Sedat Çenesiz, 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimlerde AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü’nden olup, halen Sakarya’da ikamet eden Sedat Çenesiz, ülkede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde iş hayatına başladı. 1999 yılında Zincir marketlerin Zonguldak Şubesinde iş hayatına başlayan ve kısa sürede Bölge Müdürü olan Çenesiz, yeni kurulan marketler zincirinde de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Sedat Çenesiz, 24 Haziran’da yapılacak olan 27 dönem Milletvekili seçimlerinde Karabük’ten Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
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