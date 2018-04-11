HABER

Cenevre'deki terör yanlısı reklamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Cenevre'deki toplu ulaşımı sağlayan tramvaylardaki YPG/PKK terör örgütünün propagandasını yapan reklamlar tepkilere yol açtı - Cojep Genel Sekreteri ve Refahder Avrupa Başkanı Yılmaz: - "İsviçre toplumunu Türkiye'ye karşı germek ve düşman etmek isteyen bu reklamı şiddetle kınıyoruz" - "Toplu taşıma araçlarında böylesine rezalet yayınlara müsade edilmesinin Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili ilişkilere ciddi zarar vermesinden endişe duyuyoruz" - IAHRD açıklamasından: - "Uygulama çifte standart. Terör yanlısı reklamların tramvaylardan kaldırılması için Cenevre resmi makamları nezdinde resmi girişimlere başladık"

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde toplu ulaşım sağlayan tramvaylara YPG/PKK terör örgütü yandaşlarınca verilen reklamlar, bu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) tepkisine neden oldu.

Cenevre'deki tramvaylarda "Özgür Kürdistan" başlığıyla Afrin'de insan hakları istismarları yapıldığına dair yer alan reklamlar, bu ülkedeki bazı STK'ler tarafından sert şekilde kınandı.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) Genel Sekreteri ve Refah ve Adalet Derneği (Refahder) Avrupa Başkanı Celil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah, dünyada insan haklarının merkezi olarak bilinen Cenevre, YPG/PKK yanlıları ve destekçileri tarafından yapılan propaganda reklamıyla uyandı." dedi.

Tramvaylarda kullanılan görsellerle, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik algı operasyonu yapılmak istendiğinin altını çizen Yılmaz, reklamın yayımlanmasına Cenevre Kantonu tarafından kontrol edilen ve kısmen finanse edilen TPG (Cenevre Toplu Taşıma) şirketinin izin verdiğine dikkati çekti.

- "Şiddetle kınıyoruz"

Reklamın, çocukları alet eden YPG/PKK yanlısı bir dernek tarafından verildiğini belirten Yılmaz, "İsviçre toplumunu Türkiye'ye karşı germek ve düşman etmek isteyen bu reklamı şiddetle kınıyoruz. Toplu taşıma araçlarında böylesine rezalet yayınlara müsade edilmesinin Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili ilişkilere ciddi zarar vermesinden endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Suriye'de bazı ülkeler "barış ve adalet" adına şehirleri yerle bir ederken, Türkiye'nin Afrin'de yıkım ve kıyım gerçekleştirmeden YPG/PKK terör örgütü mensuplarını temizlendiğini ve yerel halkla kucaklaşıp barışı sağladığını vurgulayarak, "Bu algı operasyonuna karşı insan hakları yanlısı tüm STK'leri göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çifte standart"

Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği (IAHRD) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, tramvaylarda terör örgütünün propaganda amaçlı reklamlarının yayımlanması kınandı.

Derneğin Katar'a uygulanan ablukaya ilişkin daha önce tramvaylara reklam verme girişiminin "başka bir ülkenin iç işlerine karışıldığı" gerekçesiyle reddedildiği anımsatılan açıklamada, uygulamanın çifte standart olduğu vurgulandı.

Açıklamada, terör yanlısı reklamların tramvaylardan kaldırılması için Cenevre resmi makamları nezdinde resmi girişimlerin başladığı kaydedildi.

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) - İsviçre'nin Cenevre kenti Celil Yılmaz Refah ve Adalet Derneği (Refahder) Uluslararası adalet Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği (IAHRD)

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.