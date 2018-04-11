Cenevre'deki terör yanlısı reklamlara tepki

Tramvaylarda kullanılan görsellerle, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik algı operasyonu yapılmak istendiğinin altını çizen Yılmaz, reklamın yayımlanmasına Cenevre Kantonu tarafından kontrol edilen ve kısmen finanse edilen TPG (Cenevre Toplu Taşıma) şirketinin izin verdiğine dikkati çekti.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) Genel Sekreteri ve Refah ve Adalet Derneği (Refahder) Avrupa Başkanı Celil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah, dünyada insan haklarının merkezi olarak bilinen Cenevre, YPG/PKK yanlıları ve destekçileri tarafından yapılan propaganda reklamıyla uyandı." dedi.

Cenevre'deki tramvaylarda "Özgür Kürdistan" başlığıyla Afrin'de insan hakları istismarları yapıldığına dair yer alan reklamlar, bu ülkedeki bazı STK'ler tarafından sert şekilde kınandı.

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde toplu ulaşım sağlayan tramvaylara YPG/PKK terör örgütü yandaşlarınca verilen reklamlar, bu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) tepkisine neden oldu.

Reklamın, çocukları alet eden YPG/PKK yanlısı bir dernek tarafından verildiğini belirten Yılmaz, "İsviçre toplumunu Türkiye'ye karşı germek ve düşman etmek isteyen bu reklamı şiddetle kınıyoruz. Toplu taşıma araçlarında böylesine rezalet yayınlara müsade edilmesinin Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili ilişkilere ciddi zarar vermesinden endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Suriye'de bazı ülkeler "barış ve adalet" adına şehirleri yerle bir ederken, Türkiye'nin Afrin'de yıkım ve kıyım gerçekleştirmeden YPG/PKK terör örgütü mensuplarını temizlendiğini ve yerel halkla kucaklaşıp barışı sağladığını vurgulayarak, "Bu algı operasyonuna karşı insan hakları yanlısı tüm STK'leri göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çifte standart"

Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği (IAHRD) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, tramvaylarda terör örgütünün propaganda amaçlı reklamlarının yayımlanması kınandı.

Derneğin Katar'a uygulanan ablukaya ilişkin daha önce tramvaylara reklam verme girişiminin "başka bir ülkenin iç işlerine karışıldığı" gerekçesiyle reddedildiği anımsatılan açıklamada, uygulamanın çifte standart olduğu vurgulandı.

Açıklamada, terör yanlısı reklamların tramvaylardan kaldırılması için Cenevre resmi makamları nezdinde resmi girişimlerin başladığı kaydedildi.