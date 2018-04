Çengelköy ve Kuleli çevresindeki darbe girişimi davası

Silah alıp, öğrenci ve komutanlarının olduğu yere gittiğini anlatan sanık Koç, şöyle devam etti:

"Ben gittiğimde komutanların konuşmaları bitmişti. Daha sonra saat 22.00 sularında beşer metre arayla bizi sahile, Kuleli’nin önüne çıkardılar. Her şey normaldi. Her şeyden habersiz bekliyorduk. Telefonum üzerimdeydi ama askeriyede yasak olduğundan çıkartıp kullanamıyorum. Sahilde saat 23.00'e doğru kulaktan kulağa insanlar sorarsa 'Sıkıyönetim ilan edildi deyin’ diye haber geldi. İnsanlara o şekilde söylemeye başladık. Bunu duyduktan sonra 'Niye gitmeye çalışmadın?' diye sorabilirsiniz. Sıkıyönetim şeklindeki ifadenin darbe değil de hükümetle askeriyenin birlikte hareket ettiği bir işleyiştir diye düşündüm. Sonuçta terör olayları çok sık oluyordu. Kesin şekilde şüphelenmemi gerektiren bir şey yoktu. Üniversiteden bir arkadaşım mesaj atmış. O an bir cesaretle telefonumu çıkardım. Kuleli’de kaldığımı biliyordu. Neler olduğunu sordu. Kamuflaj giydirip bizi sahile çıkardıklarını söyledim. 'Ne yap ne et oradan ayrıl' dedi. Komutanımızdan izin istedim. İzin vermedi. Sahilde herhangi bir sıkıntı olmadığı ve yasal olmayan bir emir almadığım için beklemeye devam ettim."