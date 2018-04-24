Çengelköy ve Kuleli’deki darbe girişimi davası

​İSTANBUL (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunması alınan tutuklu er Nuri Şimşek, olay tarihinde terhisine 5 gün kaldığını söyledi. 15 Temmuz’da arkadaşı er Niyazi Emre Yıldırım’dan telefonda bir tatbikat yapılacağını öğrendiğini anlatan sanık Şimşek, "Akşam 20.30 gibi bir bağrışma sesi duydum. Tatbikat başlamıştı. Giyinip, silahlıktan kendi üzerime kayıtlı silahı alıp iç bahçeye indim. Okul komutanı Mürsel Çıkrıkçı 'Sıkıyönetim ilan edildi. Tatbikat yapılacak, bu tatbikat gerçeği aratmayacak.' diye bağırdı. Emir üzerine gidip 4 tane şarjör aldım. Yüzbaşı Şafak Gündoğdu bizi 4-5'li gruplar halinde öğrencilerin başına verdi. Bir süre sonra da üsteğmen Mustafa Paycı bizi nizamiye bahçesine götürdü. Orada beklerken, Mürsel Çıkrıkçı yoldan geçen bir araçtan indirttiği 3 sivil genci darbetti. Onlara 'Allah, Allah dediniz, Allahsızlık yaptınız. Kime oy verdiniz lan siz?' deyip dövüyordu. Cami bahçesinin oraya götürüldük. Bir helikopter 2 kez üzerimizden okula indi, kalktı." dedi.

- "Çıkrıkçı, gazeteci olduğunu söyleyen birini dövdü" Rütbelilerle askerler Çengelköy yönüne yürüdüğü sırada Çıkrıkçı’nın rütbeli 3 kişinin en öne geçmesini emrettiğini anlatan sanık Şimşek, şöyle devam etti: "Çıkrıkçı, elinde tablet olan sivil bir kişiyi gördü. 'Kimsin sen?' diye bağırdı. O kişi, 'Ben gazeteciyim.' dedi. Çıkrıkçı, 'Kimin gazetecisisin?' diyerek, bu kişiyi parka doğru götürdü. Demirlere yaslayıp dövdü ve polise teslim etti. Sonra yine bizim tarafa geldi. Bir süre bekledikten sonra Çıkrıkçı, 'Erler de dahil herkes silahını havaya doğrultsun, yoksa kafanıza sıkarım. 3 rütbeliye sesleniyorum. Emrimle havaya ateş edeceksiniz.' dedi. Sonra da ateş emri verince ateş sesleri geldi. Rütbeliler yedi, sekizer kez ateş etti. Arkalarda olduğum için kim olduklarını görmedim. Karşıdan tekbir sesleri geliyordu. Çıkrıkçı bir süre sonra da 'Ayaklarına değil, kafalarına sıkın.' diye emir verdi." Şimşek, Çengelköy’deki benzin istasyonunun yakınında Mürsel Çıkrıkçı’yı gördüğünü, Çıkrıkçı’nın telefondaki bir kişiye 'Biz Çengelköy tarafındayız. Çengelköy’ün girişini helikopterle tarayın.' dediğini duyduğunu belirterek, "Okul girişinden beri görmediğim Şafak Gündoğdu ile karşılaştım. Gözü morarmıştı. Bir villanın bahçesine arkadaşım Niyazi Emre Yıldırım ile saat 04.00 sıralarında sığındık. Burada o gün kafasında siyah bere olan Yüzbaşı Mahmut Dağüstü’nü gördüm. Elindeki telefondan bir şeylere bakıyordu." diye konuştu.

- "Silahları temizlememiz istendi" Sanık Şafak Gündoğdu’nun hareket halindeki beyaz bir araca ateş ettiğini gördüğünü söyleyen sanık Şimşek, "Bizim olduğumuz sokağa sis bombası atıldı. Polis olduğunu düşündük. Arkadaşlardan biri çekildiğimizi söyledi. Okul komutanı yerde kelepçelenmiş şekilde oturan sivillere 'Biz geri çekiliyoruz. Biz gittiğimizde dağılabilirsiniz.' dedi. Polis aracına bindirilip okula götürüldük. Bahçede doldur boşalt yaptık. Üstüme kayıtlı silahı aldığım gibi teslim ettim. Hiç ateş etmemiştim. Sivillerimizi giyip aşağı geri indik. Polise teslim olacaktık ama arkadaşlardan duyduğum kadarıyla okul komutanı savcılık talimatı olmadan izin vermiyormuş. Beklerken Recep Ayıtdere silahlarımızı temizlememizi söyledik. Arkadaşım 'Delil mi karartıyoruz, niye temizleyelim? Ben hiç ateş etmedim.' dedi. Ben de ona destek verdim. Sonrasında teslim olduk. Gözaltındayken polisler bize kötü muamelede bulunmadı, Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı. Savunma yapan tutuklu sanık Yüzbaşı Ferhat Bayer de bir kişiye dahi ateş etmediğini, müebbetle yargılanmanın kanına dokunduğunu savundu. Ankesörlü telefondan 7 kez arandığının iddia edildiğini söyleyen Bayer, "Bu iddiayı kabul etmiyorum. Benimle aynı gün aynı telefondan arandığı öne sürülen kişileri de tanımıyorum. Hakkımda hiçbir delil olmadığından bu sahte delilin üretildiğini düşünüyorum. Suçlamalarını reddediyorum." dedi.

- "Nizamiyenin dışına çıkmadım" Eski üsteğmen tutuklu sanık Abdullah Uslu ise olay gecesi hiç ateş etmediğini herhangi bir anormallik hissetmediğini, nizamiye dışına çıkmadığını öne sürerek, ilk ifadesini reddetti. Çapraz sorgusuna geçilen sanık Uslu, mahkeme başkanının, "Madem hiçbir anormalliğin farkına varmadın, öğrencilerin ailesine neden mesaj attın?" sorusuna, "Kokteyl diyerek çağırdığımız öğrenciler, terör faaliyetine dahil edilince öğrencilerin ailesine haber vermek istedim." diye yanıt verdi. Mahkeme başkanı, Uslu’ya "Kendi aileni de arayıp sorsaydın. Ne olup bitiyor, televizyonda bir şey var mı öğrenmeye çalışsaydın. Neden sormadın?" diye sorunca, Uslu, "Biz de televizyon esas değildir. Komutanın emri esastır. Kendimizi değil astlarımızı düşünürüz." şeklinde yanıt verdi. Başkan bu yanıta karşın, "Gözlerim yaşardı, Bir arkadaşın sana 12.30'da mesaj atmış, uyarmış. Sen 'Ben iyiyim.' demişsin. Arkadaşının uyarısını dikkate almadın mı?" diye sordu. Uslu, soruya "Evham yapmıştı, o yüzden öyle mesaj attım." şeklinde yanıt verince başkan bu kez "Mantıklı geliyor mu bu sana?" diye sordu. Uslu, "Bana mantıklı geliyor." cevabını verdi.

- Başkan: "İlk ifadeni kabul etmiyorsun ama..." Mahkeme başkanının "İlk ifadende 'Bir ara, bir yere gidip 2 saat uyudum.' demişsin. Nerede uyudun?" sorusu üzerine, sanık Uslu uyumadığını söyledi. Mahkeme başkanı, "Tamam ifadeni kabul etmiyorsun. Senin iddiana göre baskı yapılmış, ifadene ekleme yapılmış. Kim, niye senin ifadene uyuduğunu eklesin? 'Dur şuna şey yazayım, 2 saat uyusun bu' diyecek hali mi var? Böyle şey olur mu?" diye sorunca Uslu, "Bize kimse bu üniformayı vermedi. Bileğimizin hakkıyla aldık. Kabul etmiyorum." diye cevap verdi. - "Herkes kapılmış, bir sen evhama kapılmamışsın" Uslu, başkanın "Baban seni aramış. Ne dedi?" sorusuna, "Babam televizyondan haberlere bakarak evhama kapılmış." diye yanıt verince, başkan "Seni arayan herkes evhama kapılmış, bir sen kapılmamışsın." dedi. Uslu da bu şekilde yetiştirildiğini söyledi. Sanık Uslu, mahkeme başkanının "Darbe olduğu gerçeğinin farkına ne zaman vardın?" şeklindeki sorusunu da "Sabah polisler okula gelince farkına vardım. O gece alarm duymadım, sıkıyönetim ilan edildiğini duymadım, kimsenin darbedildiğini, vurulduğunu görmedim. Hiçbir şekilde silah kullanmadım, kullananı da görmedim." şeklinde yanıtladı.