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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:12 | Son Güncelleme

Tutuklu sanık eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Muammer Aygar, avukatının mazeret dilekçesi sunması nedeniyle savunma yapmadı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, bazı tutuklu sanık erlerin savunması alındı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Bugünkü duruşmada, heyetçe savunma yapmak için hazır olması önceden bildirilen tutuklu sanık eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Muammer Aygar, avukatının mazeret dilekçesi sunması nedeniyle savunma yapmadı.

Duruşmaya yarın tutuklu sanık erlerin savunmasının alınmasıyla devam edilecek.

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Çengelköy duruşma Kuleli Silivri

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