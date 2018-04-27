Çengelköy ve Kuleli’deki darbe girişimi davası

"Askerlere şarjör ve mühimmat dağıtıldı. Terör olaylarından askerlerin korkacağını düşündüğüm için onlara bir şey söylemedim. Albay Mürsel Çıkrıkçı(tutuklu sanık) askerleri iki gruba bölmemi ve araçlara bindirmemi istedi. Benim nizamiyenin önünde yola çıkıp trafik akışını sağlamam emredildi. Okula bombalı araç saldırısı olabileceği belirtildi. Hiçbir aracı içeri sokmamam konusunda emir aldım. Askerlerin bir grubunu Çengelköy, bir grubunu Beykoz istikametine yerleştirdim. Ben de tanıdıklarımı aradım uyardım terör saldırıları olabileceği nedeniyle..."

Kendilerine terör saldırısının olacağının bildirildiğini iddia eden sanık Ulusoy, şöyle konuştu:

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

- Ateş açan astsubay, vatandaşın yaralanmasına anlam verememiş

Çengelköy bölgesinden silah sesleri duyduğunu söyleyen Ulusoy, "Daha önce toplumsal olaylara müdahale ettiğimi Mürsel Albay’a söyledim. Bana 'sen bu işi biliyorsun benimle gel' dedi. Beraber ilerledik bir grup sivilin toplandığını gördük. Yol üzerindeki gruba dağılmalarını söyledik, bize doğru iki farklı silah sesi geldi. Mürsel Albay benim de içinde bulunduğum öndeki gruba 'yat' emri verdi. Emriyle havaya ateş açtık. Bu esnada bir vatandaş yaralandı. Nasıl yaralandığına anlam veremedim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ayağından vurulduğunu kaydeden Ulusoy hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ulusoy’un avukatı darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen müvekkilinin ifadesinin doğru bir şekilde tutanaklara geçirilmediğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın ise "2 yıl geçmiş müvekkilinin ifadesinin doğru olmadığını söylüyorsun. Siz avukat olarak o gece müvekkilinizin yanındaymışsınız. Soruşturma aşamasında ifade vermede herhangi bir usulsüzlük olması halinde suç duyurusunda bulunma şansınız vardı. Bunu hiç kullanmamışsınız, siz bunu kullanmayarak görevinizi kötüye kullandınız." karşılığını verdi.