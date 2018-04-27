Çengelköy ve Kuleli’deki darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarıyla devam ediliyor.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan eski astsubay Mahbub Ulusoy 15 Temmuz’da alarm verilmesinin ardından tüm personelin bahçede toplandığını anlattı.
Kendilerine terör saldırısının olacağının bildirildiğini iddia eden sanık Ulusoy, şöyle konuştu:
"Askerlere şarjör ve mühimmat dağıtıldı. Terör olaylarından askerlerin korkacağını düşündüğüm için onlara bir şey söylemedim. Albay Mürsel Çıkrıkçı(tutuklu sanık) askerleri iki gruba bölmemi ve araçlara bindirmemi istedi. Benim nizamiyenin önünde yola çıkıp trafik akışını sağlamam emredildi. Okula bombalı araç saldırısı olabileceği belirtildi. Hiçbir aracı içeri sokmamam konusunda emir aldım. Askerlerin bir grubunu Çengelköy, bir grubunu Beykoz istikametine yerleştirdim. Ben de tanıdıklarımı aradım uyardım terör saldırıları olabileceği nedeniyle..."
- Ateş açan astsubay, vatandaşın yaralanmasına anlam verememiş
Çengelköy bölgesinden silah sesleri duyduğunu söyleyen Ulusoy, "Daha önce toplumsal olaylara müdahale ettiğimi Mürsel Albay’a söyledim. Bana 'sen bu işi biliyorsun benimle gel' dedi. Beraber ilerledik bir grup sivilin toplandığını gördük. Yol üzerindeki gruba dağılmalarını söyledik, bize doğru iki farklı silah sesi geldi. Mürsel Albay benim de içinde bulunduğum öndeki gruba 'yat' emri verdi. Emriyle havaya ateş açtık. Bu esnada bir vatandaş yaralandı. Nasıl yaralandığına anlam veremedim” ifadelerini kullandı.
Daha sonra ayağından vurulduğunu kaydeden Ulusoy hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Ulusoy’un avukatı darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen müvekkilinin ifadesinin doğru bir şekilde tutanaklara geçirilmediğini iddia etti.
Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın ise "2 yıl geçmiş müvekkilinin ifadesinin doğru olmadığını söylüyorsun. Siz avukat olarak o gece müvekkilinizin yanındaymışsınız. Soruşturma aşamasında ifade vermede herhangi bir usulsüzlük olması halinde suç duyurusunda bulunma şansınız vardı. Bunu hiç kullanmamışsınız, siz bunu kullanmayarak görevinizi kötüye kullandınız." karşılığını verdi.
Duruşmada savunma yapan eski binbaşı Kartal Genç ise sanık Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın kendilerine "Genelkurmaydan gelen bir emir var, hassas bir konu. Terör saldırısı olabilir" dediğini kaydetti.
Kendisinin bir grup askerle birlikte Beykoz’a yönlendirildiğini söyleyen Genç, “Yolda bir vatandaşın askerin üzerine doğru geldiğini gördüm. Bağırarak tepki verdim, sonra boğuşmaya başladık. Bu arada o yıkıldı, ben üzerine düştüm. Daha sonra koluna girdim kaldırdım, 'bana derdini anlat' dedim. Değişik değişik şeyler söylüyordu. Ben de kendisini kelepçeledim ama tutuklamaya yönelik bir kelepçeleme değildi. Hürriyetinden yoksun kılmadım." iddialarını dile getirdi.
Daha sonra yanında motosikletli bir şahsın durduğunu ve "Bunu yapamazsınız. Genelkurmay Başkanını derdest ettiniz. Cumhurbaşkanını size yedirmeyiz" ifadelerini kendisine söylediğini belirten Genç, "Ben emirle buraya geldim. Senin dediklerinden bir şey anlamıyorum" şeklinde yanıt verdiğini savundu.
Sanık Albay Mehmet Karapekmez’in vatandaşların arasında kaldığını öne süren Genç, bu nedenle havaya ateş açtığını ve Karapekmez’i oradan aldığını iddia etti.
Bu sırada şehit Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz "Halk yaptı darbeyi zaten, siz değil" ifadelerini kullanarak sanığa tepki gösterdi.
Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın Cambaz'ın dışarı çıkarılmasını istedi. "Babamı şehit ettiler dışarı mı çıkacağım?" ifadelerini kullanan Alpaslan Cambaz salondan çıktı.
Sanık Genç hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, hiçbir suça karışmadığını iddia etti.
Genç’in savunmasını tamamlamasının ardından, Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın sanığa bazı sorular yöneltti. Genç’in "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt vermesi üzerine Günaydın, "İşine geleni hatırlıyorsun, işine gelmeyeni hatırlamıyorsun" karşılığını verdi.
Duruşmaya sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.
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