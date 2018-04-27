HABER

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan eski astsubay Mahbub Ulusoy 15 Temmuz’da alarm verilmesinin ardından tüm personelin bahçede toplandığını anlattı.

Kendilerine terör saldırısının olacağının bildirildiğini iddia eden sanık Ulusoy, şöyle konuştu:

"Askerlere şarjör ve mühimmat dağıtıldı. Terör olaylarından askerlerin korkacağını düşündüğüm için onlara bir şey söylemedim. Albay Mürsel Çıkrıkçı(tutuklu sanık) askerleri iki gruba bölmemi ve araçlara bindirmemi istedi. Benim nizamiyenin önünde yola çıkıp trafik akışını sağlamam emredildi. Okula bombalı araç saldırısı olabileceği belirtildi. Hiçbir aracı içeri sokmamam konusunda emir aldım. Askerlerin bir grubunu Çengelköy, bir grubunu Beykoz istikametine yerleştirdim. Ben de tanıdıklarımı aradım uyardım terör saldırıları olabileceği nedeniyle..."

- Ateş açan astsubay, vatandaşın yaralanmasına anlam verememiş

Çengelköy bölgesinden silah sesleri duyduğunu söyleyen Ulusoy, "Daha önce toplumsal olaylara müdahale ettiğimi Mürsel Albay’a söyledim. Bana 'sen bu işi biliyorsun benimle gel' dedi. Beraber ilerledik bir grup sivilin toplandığını gördük. Yol üzerindeki gruba dağılmalarını söyledik, bize doğru iki farklı silah sesi geldi. Mürsel Albay benim de içinde bulunduğum öndeki gruba 'yat' emri verdi. Emriyle havaya ateş açtık. Bu esnada bir vatandaş yaralandı. Nasıl yaralandığına anlam veremedim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ayağından vurulduğunu kaydeden Ulusoy hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ulusoy’un avukatı darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen müvekkilinin ifadesinin doğru bir şekilde tutanaklara geçirilmediğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın ise "2 yıl geçmiş müvekkilinin ifadesinin doğru olmadığını söylüyorsun. Siz avukat olarak o gece müvekkilinizin yanındaymışsınız. Soruşturma aşamasında ifade vermede herhangi bir usulsüzlük olması halinde suç duyurusunda bulunma şansınız vardı. Bunu hiç kullanmamışsınız, siz bunu kullanmayarak görevinizi kötüye kullandınız." karşılığını verdi.

Duruşmada savunma yapan eski binbaşı Kartal Genç ise sanık Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın kendilerine "Genelkurmaydan gelen bir emir var, hassas bir konu. Terör saldırısı olabilir" dediğini kaydetti.

Kendisinin bir grup askerle birlikte Beykoz’a yönlendirildiğini söyleyen Genç, “Yolda bir vatandaşın askerin üzerine doğru geldiğini gördüm. Bağırarak tepki verdim, sonra boğuşmaya başladık. Bu arada o yıkıldı, ben üzerine düştüm. Daha sonra koluna girdim kaldırdım, 'bana derdini anlat' dedim. Değişik değişik şeyler söylüyordu. Ben de kendisini kelepçeledim ama tutuklamaya yönelik bir kelepçeleme değildi. Hürriyetinden yoksun kılmadım." iddialarını dile getirdi.

Daha sonra yanında motosikletli bir şahsın durduğunu ve "Bunu yapamazsınız. Genelkurmay Başkanını derdest ettiniz. Cumhurbaşkanını size yedirmeyiz" ifadelerini kendisine söylediğini belirten Genç, "Ben emirle buraya geldim. Senin dediklerinden bir şey anlamıyorum" şeklinde yanıt verdiğini savundu.

Sanık Albay Mehmet Karapekmez’in vatandaşların arasında kaldığını öne süren Genç, bu nedenle havaya ateş açtığını ve Karapekmez’i oradan aldığını iddia etti.

Bu sırada şehit Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz "Halk yaptı darbeyi zaten, siz değil" ifadelerini kullanarak sanığa tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın Cambaz'ın dışarı çıkarılmasını istedi. "Babamı şehit ettiler dışarı mı çıkacağım?" ifadelerini kullanan Alpaslan Cambaz salondan çıktı.

Sanık Genç hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, hiçbir suça karışmadığını iddia etti.

Genç’in savunmasını tamamlamasının ardından, Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın sanığa bazı sorular yöneltti. Genç’in "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt vermesi üzerine Günaydın, "İşine geleni hatırlıyorsun, işine gelmeyeni hatırlamıyorsun" karşılığını verdi.

Duruşmaya sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

700 kişinin katili İzmir'de yakalandı700 kişinin katili İzmir'de yakalandı
Tosun'un aşk üçgeniTosun'un aşk üçgeni
İsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktıİsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çengelköy ve Kuleli’deki darbe girişimi davası

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.