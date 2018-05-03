Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Daha sonra kendisinin de Çıkrıkçı’nın yanına gittiğini ifade eden Durusoy, "Mürsel albay benim, yanıma birkaç rütbeli alarak halı sahanın oraya gitmemi istedi. Oraya bir helikopterin ineceğini, yanıma alacağım rütbelilerle helikoptere binmemi istedi. 22 ay geçmesine rağmen beni niye o göreve yolladığını bilmiyorum. Ona sorduğumda benden emri sorgulamamamı istedi. Yanıma 2 yüzbaşı alarak helikopterin ineceği yere gittik. Helikopterdeki personel de bir şey bilmiyordu. Bizi Hava Harp Okulu’nun askeri apronuna indirdiler." sözleriyle savunma yaptı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski yarbay Murat Durusoy, 15 Temmuz’da nöbetçi amir olduğunu, tutuklu sanık eski albay Mürsel Çıkrıkçı’nın kendisini arayarak, "Okulda alarm ver. Herkesin eğitim kıyafetli olarak bahçede toplanmasını istiyorum." şeklinde emir verdiğini öne sürdü.

İndikleri yerde bazı personellerin olduğunu ve onların kendisine "Komutanım biz de çağrı planı kapsamında buraya getirildik niye geldik bilmiyoruz" dediğini aktaran Durusoy, savunmasına şöyle devam etti:

"Ben artık durumlardan şüphelenmeye başladım. Pilot yanıma gelerek başka göreve gideceğini söyledi. Ben de sinirlendim ve bizi derhal Kuleli Askeri Lisesi’ne geri götürmesini istedim. Durumdan şüphelendiğim için Mürsel Albay’ı aramadan Kuleli Askeri Lisesi’ne geri döndüm. İyi ki dönmüşüm. Çünkü o helikopterin daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Doğan Medya Center’e personel taşıdığını öğrendim. Birliğe geri döndüğümde bir polisin ve bazı vatandaşların kelepçeli bir şekilde beklediğini gördüm. Telefonumdan haberlere baktım ve FETÖ’nün darbe girişiminde olduğunu öğrendim."

Darbe girişimini öğrendikten sonra kimseye güvenmeme kararı aldığını ve kelepçeli vatandaşları salıverdiğini iddia eden Durusoy, savunmasına şöyle devam etti:

"Evime uğradım ve televizyonu açtım. Tüm gerçeklere ulaştım. Albay Mehmet Karapekmez’i (tutuklu sanık) aradım ve yaşanan darbe girişimi ile ilgili tüm gerçekleri telefonda 03:20 sıralarında ona aktardım. O da bana öğrencimin birinin kaybolduğunu söyledi. Bundan sonra yaptığım tüm telefon görüşmeleri öğrencime bulmaya yönelik oldu. Öğrencimin karakolda olduğunu öğrendim."