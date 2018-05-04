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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanıkların aylık tutukluluk incelemesini değerlendiren mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Mayıs Pazartesi gününe erteledi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay Aşkın Türker emniyet ve savcılıkça alınan ifadelerini reddettiğini söyledi.

Tüm personelin Kuleli Askeri Lisesi’ne çağrıldığını, belirten Türker, “Bölük komutanım yüzbaşı Şafak Gündoğdu’nun(tutuklu sanık) yanına gittim, bana terör saldırısı olacağını söyledi. Beni nizamiye bölgesine yönlendirdi. Daha sonra Çengelköy bölgesine mühimmat götürmem emredildi. Polis aracına binerek mühimmatları götürüm” şeklinde savunma yaptı.

Astsubay Kemal Vurgun’un kendisini arayarak, “Bu tuzak olabilir. MİT ile görüşmeye çalışıyorum. Bize tuzak kuranları paketleyecekler. Bilgi alabilsem size dönerim komutanım” dediğini söyleyen Türker, bu konuşmayı okula terör saldırısı olabileceği yönünde algıladığını iddia etti.

Terör saldırısı düşüncesiyle okula geri döndüğünü kaydeden Türker vatandaşlardan “darbe”, ”kalkışma” kelimelerini duyduğunu, tansiyonunun fırladığını söyledi.

Sabaha kadar revirde kaldığını iddia eden Türker, tahliyesini talep etti.

Duruşmada savunma yapan eski teğmen İlker Volkan da iddianamede üzerine atılı suçlamaların hepsini reddettiğini söyledi.

Polislerin üst aramasında 1 ABD Doları ele geçirdiğini söyleyen Volkan, “Bana bu doları yurtdışında çalışan dayım vermiştir. Benim cebimde çıkan ‘A’ serisi dolardır, ‘F’ serisi dolar değildir. Cebimde birçok yabancı para birimi vardı, ancak bir tek dolar belirtilmiş” ifadelerini kullandı.

- “Emirlere itaat etmeyen kafalarından vurulacak”

Konusu suç teşkil etmeyen emirlere uyduğunu savunan Volkan, 15 Temmuz’da okul bahçesinde nöbetçi subay olduğunu, nizamiyede 4 ünimog olduğunu, tutuklu sanık eski binbaşı Mevlüt Acar’ın kendisine “Terör tehdidi var. Silah ve kompozit başlık al” dediğini ifade etti.

Silahlığa gittiğinde olağanüstü yoğunluk ve karışıklık olduğunu belirten Volkan, “Mühimmat da almam istendi. Silahları aldıktan sonra yarbay Erdal Kılınç (tutuklu sanık) ‘Terör tehdidi nedeniyle sıkıyönetim ilan edildi. Polis ve asker birlikte hareket edecek. Emirlere itaat etmeyen kafalarından vurulacak’ dedi. Ben de Erdal yarbaya ailemi arayabilir miyim dedim. O da bana aramamı, onlara sıkıyönetimi söylememi ve dışarı çıkmamalarını belirtmemi istedi” şeklinde savunma yaptı.

Bahçede, tutuklu sanık eski Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın vatandaşları darbettiğini ve kelepçelediğini söyleyen Volkan, savunmasına şöyle devam etti:

“Askerlerden bazıları araçlara sıkıyönetim ilan edildiğini evlere gitmeleri gerektiğini söylüyordu. Terör tehdidi nedeniyle köprülerin kapatıldığı haberlerini gördüm. Polis çevik kuvvet otobüsü geldi, 15-20 polis vardı. Mürsel Albay polislere ‘Beraber hareket edeceğiz, emirlerimi yerine getireceksiniz’ diyordu. Bir polis memurunu telefonuyla oynadığı için tutuklattı. Daha sonra yanıma Erdal Yarbay geldi. Beykoz’dan Çengelköy’e araç geçirmemi istedi. Köprü üzerindeki izli mermileri gördüm. Çok büyük terör saldırısı olduğunu düşündüm. Telefonlarıma baktığımda cumhurbaşkanı ve başbakanın açıklamalarını gördüm. Darbe girişimini öğrendikten sonra yeni bir harekat planı çizdim. Öğrencileri ve kendimi güvenli bir bölgeye almaya düşündüm. Öğrencileri ve kendimi güvenli bir bölgeye çektim.”

Darbe girişimine hiçbir şekilde iştirak etmediğini savunan Volkan tahliyesini talep etti.

Sanıkların aylık tutukluluk incelemesi süresinin dolması nedeniyle görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Tüm sanıkların savunmasını tamamlamamış olması, suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alan mahkeme heyeti tutuklu 90 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 7 Mayıs Pazartesi gününe erteledi.

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15 Temmuz FETÖ İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri

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