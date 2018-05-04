Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Astsubay Kemal Vurgun’un kendisini arayarak, “Bu tuzak olabilir. MİT ile görüşmeye çalışıyorum. Bize tuzak kuranları paketleyecekler. Bilgi alabilsem size dönerim komutanım” dediğini söyleyen Türker, bu konuşmayı okula terör saldırısı olabileceği yönünde algıladığını iddia etti.

Tüm personelin Kuleli Askeri Lisesi’ne çağrıldığını, belirten Türker, “Bölük komutanım yüzbaşı Şafak Gündoğdu’nun(tutuklu sanık) yanına gittim, bana terör saldırısı olacağını söyledi. Beni nizamiye bölgesine yönlendirdi. Daha sonra Çengelköy bölgesine mühimmat götürmem emredildi. Polis aracına binerek mühimmatları götürüm” şeklinde savunma yaptı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması tamamlandı.

Terör saldırısı düşüncesiyle okula geri döndüğünü kaydeden Türker vatandaşlardan “darbe”, ”kalkışma” kelimelerini duyduğunu, tansiyonunun fırladığını söyledi.

Sabaha kadar revirde kaldığını iddia eden Türker, tahliyesini talep etti.

Duruşmada savunma yapan eski teğmen İlker Volkan da iddianamede üzerine atılı suçlamaların hepsini reddettiğini söyledi.

Polislerin üst aramasında 1 ABD Doları ele geçirdiğini söyleyen Volkan, “Bana bu doları yurtdışında çalışan dayım vermiştir. Benim cebimde çıkan ‘A’ serisi dolardır, ‘F’ serisi dolar değildir. Cebimde birçok yabancı para birimi vardı, ancak bir tek dolar belirtilmiş” ifadelerini kullandı.

- “Emirlere itaat etmeyen kafalarından vurulacak”

Konusu suç teşkil etmeyen emirlere uyduğunu savunan Volkan, 15 Temmuz’da okul bahçesinde nöbetçi subay olduğunu, nizamiyede 4 ünimog olduğunu, tutuklu sanık eski binbaşı Mevlüt Acar’ın kendisine “Terör tehdidi var. Silah ve kompozit başlık al” dediğini ifade etti.

Silahlığa gittiğinde olağanüstü yoğunluk ve karışıklık olduğunu belirten Volkan, “Mühimmat da almam istendi. Silahları aldıktan sonra yarbay Erdal Kılınç (tutuklu sanık) ‘Terör tehdidi nedeniyle sıkıyönetim ilan edildi. Polis ve asker birlikte hareket edecek. Emirlere itaat etmeyen kafalarından vurulacak’ dedi. Ben de Erdal yarbaya ailemi arayabilir miyim dedim. O da bana aramamı, onlara sıkıyönetimi söylememi ve dışarı çıkmamalarını belirtmemi istedi” şeklinde savunma yaptı.