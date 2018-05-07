HABER

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Eren: - "Yarbay Erdal Kılınç, öğrencilerin ve Albay Mehmet Karabekmez’in bizim yanımızdan geçerek okula gireceğini söyledi. Vatandaşlar geldiğinde önce havaya, sonra vatandaşlara hedef gözetilerek ateş açılacağını söyledi. Ben bu emri duyduktan sonra bunun terör maksatlı sıkıyönetim olmadığını anladım" - Duruşma, yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunması alınan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Göksel Eren, 15 Temmuz’da Kuleli Askeri Lisesi’nin iç bahçesinde tutuklu sanık eski Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın "Artan terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edildi. Herkes sıkıyönetim kurallarına uyacak." dediğini iddia etti.

Herkesin silahlı ve kamuflajlı olmasının istendiğini aktaran Eren, "Silahlığa gittim. Oradaki erler durumun acil olduğunu söylediği için aldığım silahın kaydını tutmadılar. İki şarjör ve hücum yeleğini de aldım. Albay Mehmet Karabekmez herkesin aşağı inmesini istedi. 9. sınıflardan 15, 12. sınıflardan 6 öğrenci ile 4 er almamı istedi. Benden nizamiyenin önüne çıkarak okulun güvenliğini almamı istedi. Ben de 'Okulun güvenliğini almak için niye öğrencileri çıkarıyoruz?' dedim. Karabekmez bana 'yorum yapma.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin iki askerle beraber okulun ön kısmına çıkarak güvenliği sağladığını söyleyen Eren, "23.00 sıralarında Mürsel Çıkrıkçı’nın şoförü Şenol, yanında 2 polis ile yanıma geldi. Polislerin trafiği kontrol edeceğini, Mürsel Albay'ın polisleri görevlendirdiğini söyledi. Polisler trafiği kesip araçları Rasathane’ye doğru çeviriyorlardı. Daha sonra beni Astsubay Ali Bülbül aradı. Vatandaşların yolu geçmek istediğini söyledi. Oraya gittiğimde vatandaşlara yoldan geçebileceklerini söyledim. Bana fiziki saldırıda bulunmaları üzerine havaya 2 el ateş açtım." dedi.

- "Vatandaşlara hedef gözetilerek ateş edilecek"

Tutuklu sanık eski Yarbay Erdal Kılınç’ın kendisini arayarak "Mehmet Karabekmez yanındaki personelle beraber lojman nizamiyeye gelecek, onlarda saldırmışlar." dediğini belirten Eren, "Ben de yanımdaki polislere gaz olup olmadığını sordum. Onlar da 17 tane gaz olduğunu söylediler. Deneme maksatlı 2 gaz attım. Spontane gelişen bir olaydı. Polislerin bir fikri yok, bu fikri ben ortaya attım." diye konuştu.

Eren, Kılınç’ın yanlarına gelip emir komutayı aldığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarbay Erdal Kılınç, öğrencilerin ve Mehmet Karabekmez’in bizim yanımızdan geçerek okula gireceğini söyledi. Vatandaşlar geldiğinde önce havaya, sonra vatandaşlara hedef gözetilerek ateş açılacağını söyledi. Ben bu emri duyduktan sonra bunun terör maksatlı sıkıyönetim olmadığını anladım. Ben de Erdal Yarbay bu durumun silah kullanma talimatlarına aykırı olduğunu anlattım. Polislerde gaz olduğunu belirttim. Gerekirse bunları kullanabileceğimizi söyledim. Öğrenciler bizim yanımızdan içeri girdikten sonra Erdal Yarbay havaya ateş emri verdi. Vatandaşların bir kısmı dağıldı. Daha sonra gaz attık ve herkes dağıldı."

- "Sanık yarbay, yaralı vatandaşı almaya gelenlere ateş açtı"

Gazın etkisinin ortadan kalkmasının ardından vatandaşların yeniden toplandığını kaydeden Eren, tutuklu eski Yarbay Kılınç’ın havaya ateş emri vermesi sonucu 35 kişinin havaya ateş açtığını söyledi.

Birçok boş kovan gördüğünü söyleyen Eren, "Erdal Yarbay daha sonra hedef gözetmeksizin ateş emri verdi. Ben kendisinin ateş açtığını gördüm. Ateşin kesilmesi amacıyla yüksek sesle bağırdım. Birkaç kez bağırdıktan sonra ateş kesildi. Ben bir vatandaşın yere düştüğünü, yaralandığını gördüm. Vatandaşlar yaralıyı alacaklarını söyledi. Erdal Kılınç Yarbay, 20 saniye mi, 40 saniye mi ne bir süre verdi, tam hatırlamıyorum ama insanlar yaralı vatandaşı alırken Erdal Yarbay süre dolmadan tekrar ateş açmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin birileri tarafından ağaçlık alandan gözetlendiğini öne süren Eren, uyarı amaçlı havaya ateş açtığını, bunun bir hata olabileceğini belirtti.

İddianamede isnat edilen suçlamaları reddeden Eren, adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Duruşmada savunma yapan bazı sanıklar da suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındıSibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı
15 Temmuz gazisi AK Parti'ye isyan etti!15 Temmuz gazisi AK Parti'ye isyan etti!
Gündeme bomba gibi düşecek iddiaGündeme bomba gibi düşecek iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Çengelköy dava FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.