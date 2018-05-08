Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, 14 Temmuz'da Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'nı tutuklu sanık eski albay Mürsel Çıkrıkçı’ya devreden tutuklu sanık eski albay Muammer Aygar savunma yaptı. Okulun yukarıdan çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye sunan Aygar, okuldaki nizamiye bölgelerini, 15 Temmuz'da silahların nereden alındığını, helikopterin indiği yeri ve lojman bölgelerini fotoğraflardan gösterdi. Okuldaki bazı komutanlarla Nakkaştepe'de veda yemeğinde olduğunu söyleyen Aygar, Çıkrıkçı'nın kendisini 20.30'da arayarak "Komutanım arkadaşlar yanınızda mı? Hemen üstlerini başlarını giysinler. Siz de gelirseniz sevinirim." dediğini öne sürdü.

- Dündar'ın aramasını duymamış Tutuklu sanık eski albay Mehmet Karabekmez'i yanına alarak okula gittiklerini, üniformasını giyindiğini belirten Aygar, "Okulda bir koşuşturma vardı. Bazı askerlere sordum, bana alarm verildiğini söyledi. Mürsel ile kapıda karşılaştım. Bana Genelkurmay'dan aradıklarını, büyük çaplı terör eyleminin beklendiğini, polislerle birlikte güvenlik önlemi alınacağını söyledi. 22.30 sıralarında bir Çevik Kuvvet otobüsü nizamiyenin önünden geçti. Mürsel, Mehmet Karabekmez albayı arayacaktı polis aracının nizamiyeye gelmesi için ama şarjı bitti. Ben Mehmet albayı aradım ve Mürsel'in emirlerini ilettim." şeklinde savunma yaptı. Mürsel Çıkrıkçı'nın bir araçtaki vatandaşları ve telefonla oyalanan polisi kelepçelediğini söyleyen Aygar, "Telefonumda bir cevapsız arama olduğunu fark ettim. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar aramıştı. Telefonumun bir iki gündür sesi kesiliyordu, muhtemelen o yüzden duymadım. Ben 23.00 sıralarında geri aradım. Bana Kuleli'deki durumu sordu. Ben de yaşanan tüm durumları aktardım. 'Kim, Mürsel mi?’ diyerek telefonu kapattı." iddiasında bulundu.

15 Temmuz'da gece boyunca nizamiye bölgesinden ayrılmadığını, nizamiye bölgesinde bulunan kameralardan Kuleli Askeri Lisesi çevresinde gelişen olayları izlediğini öne süren Aygar, "Albay Mehmet Karabekmez’in başında bulunduğu birlikler içeri girdi. Kameradan askerlerin havaya ateş ettiğini, ve dışarıda bulunan vatandaşların dağıldığını gördüm. 04.30-05.30 saatlerinde Albay Mehmet Karabekmez yanıma geldi. Bana televizyondaki haberleri ve darbe girişimini anlattı. O anda dünya başıma yıkıldı." diye konuştu. Aygar savunmasına şöyle devam etti: "Mürsel’i aradım ve duyduklarımı anlattım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan eski yarbay Turgay Ödemiş'i arayarak teslim olmalarını istedim. Ardından lojmana geçtim. Sabah saatlerinde polisler geldi ancak bana karşı bir gözaltı olmadı. 17 Temmuz Pazar günü ailemi Antalya'ya götürmeye karar verdim. Kendi arabamı kullanarak Antalya'ya vardık. Olayları jandarmaya anlatmaya karar vermiştim ancak televizyonları görünce 2-3 gün olayların sakinleşmesini bekledim. Gelirlerse gelirler, gelmezlerse ben anlatırım dedim. Perşembe günü gözaltı kararı çıkmış ve beni gece gözaltına aldılar."

- Sanıktan "atama listesi ve Whatsapp yazışmaları iradem dışında" savunması Aygar sözde atama listesinde isminin bulunmasıyla ilgili iddiaya ilişkin, "Bilemem ki beni kim yazmış. Haberim yok, benim iradem dışında gerçekleşmiş” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’da şehit vatandaşların hepsinin asker tarafından şehit edilmediğini iddia eden Aygar, şehit Mustafa Cambaz'ın tabancayla vurulduğunu söyledi. Bu duruma tepki gösteren müşteki Alpaslan Cambaz, "Ne tabancası lan. G3 ile vuruldu. Korkak yalancılar. Yakacaklar sizi yakacaklar." ifadelerini kullanmasının ardından salondan çıkarıldı. FETÖ mensubu subayların darbe girişimini yönetmek için 15 Temmuz'da "Yurtta Sulh" isimli Whatsapp grubunda "Kuleli'de yoğun çatışma var gruba ateş ediyoruz", "İkinci köprüye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi?" ve "Çengelköy'de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok" gibi ifadeler kullandığı tespit edilen Aygar, "Yurtta Sulh Grubu'nda kimseyle mesajlaşmadım. Bu durumda iradem dışında gerçekleşmiştir. Gruptaki hiç kimseyi tanımıyorum. Mesajları ben yazmadım, kim yazdı bilmiyorum." iddiasında bulundu.