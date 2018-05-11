HABER

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi - Duruşma 14 Mayıs’a ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık Yaşar Çıra savunmasında, Kuleli Askeri Lisesinde er olarak görev yaptığını, saat 21.00 gibi Yüzbaşı Samet Örenlier’in kendilerini çağırdığını ve halı sahadaki brandaları kesme emri verdiğini söyledi.

Sanık Çıra, yüzbaşının emriyle üstlerini giyindiklerini, silahlarını aldıklarını ve brandaları kesmek için hali sahaya gittiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Saat 22.00’ye kadar branda kestik. Helikopter geldi, binen görmedim. Ailemi aradım, tatbikat olduğunu söyledim. İkinci helikopter geldi, içinden inenlerin koşarak gittiğini gördüm. Samet yüzbaşı nizamiyeye inmemizi emretti. Dışarının güvenliğini almamızı söylediler, dışarı çıktık, araca bindik. Çengelköy’de indik. Albay Mürsel Çıkrıkçı, 'Bu bir gerçek olaydır, dur ihtarına uymayan olursa ateş edin' dedi. Mürsel albay yanımızdan ayrıldıktan sonra Asteğmen Aykut Satmaz 'Silahlarınız emniyette olsun, kendinizi koruyun, ateş etmeyin' dedi. Bir uzman 'Siz ilerleyin' diyordu, ben geride kaldım."

Benzincinin olduğu noktada Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın sivil bir kişiyi darp ettiğini gördüğünü, daha sonrasında çeşmenin arkasına geçtiğini ve bir uzmanın kendisine nöbet tutması emri verdiğini anlatan sanık Çıra, "Çınaraltı’nda Mürsel albayın 'sivillere sizi güvenliğiniz için tutuyoruz' dediğini duydum. İlerlediğimde sokak bomboştu. Işıklar bölgesinde Aykut Satmaz’ı gördüm, neler olduğunu sordum, 'Bilmiyorum' dedi. Sabaha kadar bekledik. Saat 03.00 civarı Yüzbaşı Şafak Gündoğdu geldi, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz?' dedi. Aykut Satmaz da 'Korktuğum için gelemedim' dedi. Sabaha kadar oturduk, Şafak Gündoğdu, 'Geri çekiliyoruz' dedi. Polis otobüsüyle gitmemiz emredildi, yer olmadığı için ben koşarak geri döndüm. Sonra mühimmatları bırakıp, teslim olduk." ifadelerini kullandı.

Bir diğer tutuklu sanık Mahmut Çınar da savunmasında, 15 Temmuz’da Kuleli Askeri Lisesinde er olarak görev yaptığını, halı sahada brandaların sökülmesi için çağrıldığını, önce kale direklerini söktüklerini, komutana neler olduğunu sorduğunu ancak komutanın da neler olduğunu bilmediğini aktardı.

Sanık Çınar, brandaları sökerken 4 tane astsubayın olduğunu, Yarbay Murat Durusoy’un kendilerine 'Tatbikat gerçeği yansıtır, emirleri sorgulamayın' dediğini belirterek, şunları anlattı:

"Helikopter gelince, sahanın dışına çıktık. İçtima alanının orada bekledik. Beykoz yönünden bir araç geldi, araca bindik. Çengelköy bölgesinde indik, Albay Mürsel Çıkrıkçı vardı. Çıkrıkçı, bağırıp çağırıp sivilleri darp ediyordu. Siviller, askerler tarafından getiriliyordu. Çöp kovasının arkasındaydım. Bir polis aracı geldi, Binbaşı Mevlüt Acar bizi çağırdı, 3 kasa mühimmat varmış, kamelyanın üzerine indirtti. Bizi sivillerin yanına götürdü, sivillerin elleri çözülmüştü, 'Kim çözdü bunların ellerini? Bağlayın' dedi. Sabaha kadar bekledik, sivillerin ihtiyacını karşıladık. İlerideki grup 'Çekiliyoruz' dedi, otobüse bindik, okula geri döndük."

Duruşma, 14 Mayıs pazartesi gününe ertelendi.

15 muvazzaf rütbeli asker gözaltına alındı!15 muvazzaf rütbeli asker gözaltına alındı!
FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'
FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

İlginizi Çekebilir

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.