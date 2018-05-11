Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

"Saat 22.00’ye kadar branda kestik. Helikopter geldi, binen görmedim. Ailemi aradım, tatbikat olduğunu söyledim. İkinci helikopter geldi, içinden inenlerin koşarak gittiğini gördüm. Samet yüzbaşı nizamiyeye inmemizi emretti. Dışarının güvenliğini almamızı söylediler, dışarı çıktık, araca bindik. Çengelköy’de indik. Albay Mürsel Çıkrıkçı, 'Bu bir gerçek olaydır, dur ihtarına uymayan olursa ateş edin' dedi. Mürsel albay yanımızdan ayrıldıktan sonra Asteğmen Aykut Satmaz 'Silahlarınız emniyette olsun, kendinizi koruyun, ateş etmeyin' dedi. Bir uzman 'Siz ilerleyin' diyordu, ben geride kaldım."

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık Yaşar Çıra savunmasında, Kuleli Askeri Lisesinde er olarak görev yaptığını, saat 21.00 gibi Yüzbaşı Samet Örenlier’in kendilerini çağırdığını ve halı sahadaki brandaları kesme emri verdiğini söyledi.

Benzincinin olduğu noktada Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın sivil bir kişiyi darp ettiğini gördüğünü, daha sonrasında çeşmenin arkasına geçtiğini ve bir uzmanın kendisine nöbet tutması emri verdiğini anlatan sanık Çıra, "Çınaraltı’nda Mürsel albayın 'sivillere sizi güvenliğiniz için tutuyoruz' dediğini duydum. İlerlediğimde sokak bomboştu. Işıklar bölgesinde Aykut Satmaz’ı gördüm, neler olduğunu sordum, 'Bilmiyorum' dedi. Sabaha kadar bekledik. Saat 03.00 civarı Yüzbaşı Şafak Gündoğdu geldi, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz?' dedi. Aykut Satmaz da 'Korktuğum için gelemedim' dedi. Sabaha kadar oturduk, Şafak Gündoğdu, 'Geri çekiliyoruz' dedi. Polis otobüsüyle gitmemiz emredildi, yer olmadığı için ben koşarak geri döndüm. Sonra mühimmatları bırakıp, teslim olduk." ifadelerini kullandı.

Bir diğer tutuklu sanık Mahmut Çınar da savunmasında, 15 Temmuz’da Kuleli Askeri Lisesinde er olarak görev yaptığını, halı sahada brandaların sökülmesi için çağrıldığını, önce kale direklerini söktüklerini, komutana neler olduğunu sorduğunu ancak komutanın da neler olduğunu bilmediğini aktardı.