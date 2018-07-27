Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Görüntülerde, Nakkaştepe’de darbeci bazı komutanların aileleriyle birlikte yemek yedikleri dikkati çekerken, Çengelköy'deki Yakamoz Restorant’ta vatandaşların çocuklarıyla yemek yerken, darbeci askerlerin içeri girdiği, restoranı boşalttıkları, bu sırada vatandaşların panik halinde dışarı çıktıkları görülüyor.

Duruşmada dava dosyasına gelen ve darbe girişimi gecesi Çengelköy Polis Merkezi, Kuleli Askeri Lisesi ve etrafında askerlerle vatandaşlar arasında yaşanan olayların görüntüleri de izletildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım müşteki ve tanık beyanları alındı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davada, olay gününe ait aralarında yeni görüntülerin de bulunduğu kamera kayıtları izlendi.

Kuleli Asker Lisesi’nden askerlerin tam teçhizatlı olarak sıra halinde dizildikleri, tek sıra halinde çıkış yaptıkları, yol kenarında yürüdükleri ve Kuleli Mustafa Kaymakpaşa Cami İmamı Osman Nuri Keskin’in darbeci askerler tarafından götürüldüğü kameralara yansıdı.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden eski Astsubay Mahbub Ulusoy ile aynı görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden Yüzbaşı Mahmut Dağüstü’nün birlikte yol kenarında bulunan çöp konteynerinin arkasında saklanarak ateş ettikleri ve polisle çatıştıkları anlara ait anlar da duruşmada izletildi.

Yüzlerce vatandaşın darbeci askerleri engellemek için Çengelköy’deki bir akaryakıt istasyonunda toplandıkları, bu sırada o bölgeye gelen bir kısım sanık askerlerin ateş açması ve vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılma anları da görüntülerde yer alıyor.

Tutuklu sanık Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın yanında bulunan sanık bir polis memuru ile beraber Çengelköy Polis Merkezi önünde bulunduğu, bu sırada kelepçelenmiş halde onlarca vatandaşın derdest edildiği anlar kameralara yansırken, Çıkrıkçı’nın polis merkezi önünde bir elinde silahla telefonla konuşma anı dikkati çekti.