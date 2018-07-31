Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Sanık çevik kuvvet polislerini sabit göreve gönderdiğini ifade eden tanık Selahattin B, "Arkadaşları Vahdettin Köşkü'ne gönderdim. Oradan kendilerine çevik kuvvet talebi olmadığı söylenmiş ve geri dönmek üzere yola çıkmışlar. Polisler beni aradıklarında rehin alındıklarını söylediler. Ben de 'Sakın silahlarınızı vermeyin ve teslim olmayın.' dedim." şeklinde beyanda bulundu.

KHK ile ihraç edilen tanık eski polis memuru Selahattin B. ise 15 Temmuz'da Üsküdar'da nöbetçi amir olduğunu, tüm yetkinin kendisinde olduğunu belirtti.

Tutuklu sanık eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın insanlara küfrettiğini anlatan Oğuzcan, "İlerleyen saatlerde daha ağır silah sesleri duydum. O gece kulağımın teki duyma fonksiyonunu kaybetti." dedi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bazı tanık ve müştekiler dinlenildi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşması tamamlandı.

Sanık polis memuru Mehmet Ali Uzun ise tanığın kendisine telefonda, "Fevri harekette bulunmayın, ne olduğunu bilmiyoruz. Biz de araştırıyoruz." dediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, tanığa "Sen teslim olmamaları konusunda uyardığını söylüyorsun. Sanıklar senin farklı bir şey konuştuğunu söylüyor. İkisi farklı yerlere çekilebilir. Bu konudaki değerlendirmen ne olacak?" sorusunu yöneltti.

Söylediklerinin sanıkla aynı şeyleri ifade ettiğini öne süren tanık Selahattin B, "O gece boyunca arkadaşlara mesaj attım. Sürekli haberleştik. Ben arkadaşlarımın vatan sevgisini sorgulayamam." karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, müşteki ve tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı yarına erteledi.

