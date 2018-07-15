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Çengelköy'den köprüye yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından biri olan Çengelköy'de binlerce kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katılmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.  Darbe girşiminin 2'inci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle etkinlik düzenleniyor.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından biri olan Çengelköy'de binlerce kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katılmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.
Darbe girşiminin 2'inci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle etkinlik düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinliklere Çengelköy'den de katılım yoğun oldu. Yalıboyu Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, saat 19.30'da köprüye doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrakları olanlar yürüyüş boyunca sık sık sloganlar attı.Köprüye çıkan yolda polis taraından kurulan güvenlik noktasından geçenler alana girdi.

(FOTOĞRAF)

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