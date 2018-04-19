HABER

Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı Açılışı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov: - "Milletler bana göre insanlar gibi, her milletin öz geçmişi, karakteri var. Biz de Türk dünyası Cengiz Aytmatov'u anarken kendi kültür servetimize yeni bir katkıda bulunuyoruz" - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: - "Aytmatov, eserleri 157'yi aşkın dile çevrilmiş, dünya tarihinde bütün eserleri sinemaya uyarlanmış tek yazarımızdır” - Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Cumagulov: - “Onun yarattığı karakterlerden her millet kendinden bir parça buluyor. Eserleri derin anlamlar içeriyor. Bütün insanların kültürel hazinesinin bir parçası olmuştur”

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) öncülüğünde Ankara'daki Şinasi Tiyatrosu'nda Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı Açılışı etkinliği düzenlendi.

Cengiz Aytmatov'un oğlu ve Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un 2018'i, Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı ilan etmesi nedeniyle teşekkür etti.

Anıların bir insanın serveti olduğunu belirten Aytmatov, "Milletler bana göre insanlar gibi, her milletin öz geçmişi, karakteri var. Biz de Türk dünyası Cengiz Aytmatov'u anarken, kendi kültür servetimize yeni bir katkıda bulunuyoruz." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da "'Türk dünyası ilk olarak ruh dünyasıdır.' Bu söz asırlardan beri söylenen bir sözdür. 20 ve 21. yüzyılın bu sözü kanıtlayan başka bir yönü, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve onun emsalsiz eserleridir.” ifadelerini kullandı.

Kaseinov, Aytmatov'un dünyayı kalemle feth ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aytmatov, yetim bir çocuk olarak, çocuklarının babası olarak, milletinin ümidi ve gururu olarak, dünyaca tanınmış bir yazar olarak, siyasetçi ve devlet adamı olarak, profesyonel bir diplomat olarak, gönüllü bir barış elçisi olarak ve daha birçok sıfatıyla günlerce konuşulacak örnek bir şahsiyettir. Doğumunun 90'ıncı, vefatının ise 10'uncu yıl dönümünde büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum.”

- "Eserleri 157'yi aşkın dile çevrilmiş, eserleri sinemaya uyarlanmış tek yazarımız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cengiz Aytmatov'un, sadece Türk-İslam dünyasının değil, bütün dünyanın önemli yazarlarından olduğunu vurgulayarak, "Aytmatov, eserleri 157'yi aşkın dile çevrilmiş, dünya tarihinde bütün eserleri sinemaya uyarlanmış tek yazarımızdır." şeklinde konuştu.

Cengiz Aytmatov'un yazdığı "Cemile" romanını dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak niteleyen Topçu, "Cemile adlı eseri vesilesiyle dünyadaki her dilden ve her dinden insanların gönül kapılarını, adı Cengiz olan, Kırgız boyundan bir Türk anahtarı ile açabiliyor ve onlara başköşe misafiri olabiliyoruz." diye konuştu.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultanbek Cumagulov ise Türk dünyasında Cengiz Aytamatov’a ve eserlerine büyük saygı ve ilgi gösterildiğinin altını çizerek, "Aytmatov 21. yüzyıl insanın başına gelecek felaketi fark etmişti." ifadesini kullandı.

Cengiz Aytmatov'un halkla iç içe olarak sonsuza kadar yaşayacağını belirten Cumagulov, "Onun yarattığı karakterlerden her millet kendinden bir parça buluyor. Eserleri derin anlamlar içeriyor. Eserleri bütün insanların kültürel hazinesinin bir parçası olmuştur." diye konuştu.

- Dünyada en çok okunan 3. yazarı

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Cunusov da "Cengiz Aytmatov'un ruhu şu anda bizim huzurumuzdadır. Büyük insanların, sanat insanlarının iki ömrü olur, biri hayattayken biri ölünce. Sanat insanlarının ikinci ömrü birincisine göre daha verimli geçebilir. Cengiz Aytmatov'un ikinci ömrü birinci ömrüne göre daha verimli geçmektedir." dedi.

Cunusov, Cengiz Aytmatov’un William Shakespeare ve Lev Tolstoy'dan sonra UNESCO’ya göre dünya çapında en çok okunan üçüncü yazar olduğunu belirterek, "Cengiz Aytmatov için yalnızca Türk dünyasının değil, alemin büyük oğlu dersek daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

- Geçen yıl 2 bin öğrenci Aytmatov'u okudu

Etkinlik organizatörlerinden Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Türkiye'nin 25 şehrinden yaklaşık iki bine yakın öğrencinin geçen ekimden bu yana Cengiz Aytmatov'un bütün eserlerini ve hakkında yazılanları okuduğunu söyledi.

Güçlü, bu öğrencilerin Türkiye'nin farklı yerlerinde Aytmatov hakkında sunumlar yapacağını ifade etti.

Cengiz Aytmatov hakkında düzenlenen panele Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdauletov, Kırgız Cumhuriyeti Bilim Akademisi Üyesi ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdıldacan Akhmataliev ve Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz katıldı.

Devlet adamları ve geniş bir öğrenci kitlesinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Aytmatov'un piyeslerinden derlenen tiyatro gösterimiyle sona erdi.

Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!
Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!
Bahçeli tuzak mı kuruyor? Bahçeli tuzak mı kuruyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Aytmatov Cengiz Aytmatov Yılı TÜRKSOY TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.