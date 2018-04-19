Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) öncülüğünde Ankara'daki Şinasi Tiyatrosu'nda Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı Açılışı etkinliği düzenlendi.
Cengiz Aytmatov'un oğlu ve Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un 2018'i, Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı ilan etmesi nedeniyle teşekkür etti.
Anıların bir insanın serveti olduğunu belirten Aytmatov, "Milletler bana göre insanlar gibi, her milletin öz geçmişi, karakteri var. Biz de Türk dünyası Cengiz Aytmatov'u anarken, kendi kültür servetimize yeni bir katkıda bulunuyoruz." dedi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da "'Türk dünyası ilk olarak ruh dünyasıdır.' Bu söz asırlardan beri söylenen bir sözdür. 20 ve 21. yüzyılın bu sözü kanıtlayan başka bir yönü, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve onun emsalsiz eserleridir.” ifadelerini kullandı.
Kaseinov, Aytmatov'un dünyayı kalemle feth ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aytmatov, yetim bir çocuk olarak, çocuklarının babası olarak, milletinin ümidi ve gururu olarak, dünyaca tanınmış bir yazar olarak, siyasetçi ve devlet adamı olarak, profesyonel bir diplomat olarak, gönüllü bir barış elçisi olarak ve daha birçok sıfatıyla günlerce konuşulacak örnek bir şahsiyettir. Doğumunun 90'ıncı, vefatının ise 10'uncu yıl dönümünde büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum.”
- "Eserleri 157'yi aşkın dile çevrilmiş, eserleri sinemaya uyarlanmış tek yazarımız"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cengiz Aytmatov'un, sadece Türk-İslam dünyasının değil, bütün dünyanın önemli yazarlarından olduğunu vurgulayarak, "Aytmatov, eserleri 157'yi aşkın dile çevrilmiş, dünya tarihinde bütün eserleri sinemaya uyarlanmış tek yazarımızdır." şeklinde konuştu.
Cengiz Aytmatov'un yazdığı "Cemile" romanını dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak niteleyen Topçu, "Cemile adlı eseri vesilesiyle dünyadaki her dilden ve her dinden insanların gönül kapılarını, adı Cengiz olan, Kırgız boyundan bir Türk anahtarı ile açabiliyor ve onlara başköşe misafiri olabiliyoruz." diye konuştu.
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultanbek Cumagulov ise Türk dünyasında Cengiz Aytamatov’a ve eserlerine büyük saygı ve ilgi gösterildiğinin altını çizerek, "Aytmatov 21. yüzyıl insanın başına gelecek felaketi fark etmişti." ifadesini kullandı.
Cengiz Aytmatov'un halkla iç içe olarak sonsuza kadar yaşayacağını belirten Cumagulov, "Onun yarattığı karakterlerden her millet kendinden bir parça buluyor. Eserleri derin anlamlar içeriyor. Eserleri bütün insanların kültürel hazinesinin bir parçası olmuştur." diye konuştu.
- Dünyada en çok okunan 3. yazarı
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Cunusov da "Cengiz Aytmatov'un ruhu şu anda bizim huzurumuzdadır. Büyük insanların, sanat insanlarının iki ömrü olur, biri hayattayken biri ölünce. Sanat insanlarının ikinci ömrü birincisine göre daha verimli geçebilir. Cengiz Aytmatov'un ikinci ömrü birinci ömrüne göre daha verimli geçmektedir." dedi.
Cunusov, Cengiz Aytmatov’un William Shakespeare ve Lev Tolstoy'dan sonra UNESCO’ya göre dünya çapında en çok okunan üçüncü yazar olduğunu belirterek, "Cengiz Aytmatov için yalnızca Türk dünyasının değil, alemin büyük oğlu dersek daha doğru olur." ifadelerini kullandı.
- Geçen yıl 2 bin öğrenci Aytmatov'u okudu
Etkinlik organizatörlerinden Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Türkiye'nin 25 şehrinden yaklaşık iki bine yakın öğrencinin geçen ekimden bu yana Cengiz Aytmatov'un bütün eserlerini ve hakkında yazılanları okuduğunu söyledi.
Güçlü, bu öğrencilerin Türkiye'nin farklı yerlerinde Aytmatov hakkında sunumlar yapacağını ifade etti.
Cengiz Aytmatov hakkında düzenlenen panele Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdauletov, Kırgız Cumhuriyeti Bilim Akademisi Üyesi ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdıldacan Akhmataliev ve Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz katıldı.
Devlet adamları ve geniş bir öğrenci kitlesinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Aytmatov'un piyeslerinden derlenen tiyatro gösterimiyle sona erdi.
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