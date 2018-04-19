Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) öncülüğünde Ankara'daki Şinasi Tiyatrosu'nda Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı Açılışı etkinliği düzenlendi.

Cengiz Aytmatov'un oğlu ve Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un 2018'i, Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı ilan etmesi nedeniyle teşekkür etti.

Anıların bir insanın serveti olduğunu belirten Aytmatov, "Milletler bana göre insanlar gibi, her milletin öz geçmişi, karakteri var. Biz de Türk dünyası Cengiz Aytmatov'u anarken, kendi kültür servetimize yeni bir katkıda bulunuyoruz." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da "'Türk dünyası ilk olarak ruh dünyasıdır.' Bu söz asırlardan beri söylenen bir sözdür. 20 ve 21. yüzyılın bu sözü kanıtlayan başka bir yönü, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve onun emsalsiz eserleridir.” ifadelerini kullandı.

Kaseinov, Aytmatov'un dünyayı kalemle feth ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aytmatov, yetim bir çocuk olarak, çocuklarının babası olarak, milletinin ümidi ve gururu olarak, dünyaca tanınmış bir yazar olarak, siyasetçi ve devlet adamı olarak, profesyonel bir diplomat olarak, gönüllü bir barış elçisi olarak ve daha birçok sıfatıyla günlerce konuşulacak örnek bir şahsiyettir. Doğumunun 90'ıncı, vefatının ise 10'uncu yıl dönümünde büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum.”