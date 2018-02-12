Cengiz Ünder gollerini attı, asker selamı verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Roma, konuk ettiği Benevento'yu 5-2 yenerken, milli futbolcu Cengiz Ünder 2 gol atıp bir de asist yaptı.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Benevento, 7. dakikada Guilherme Costa Marques'in attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip, 26. dakikada Federico Fazio'nun fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağladı. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya milli futbolcu Cengiz Ünder adeta damgasını vurdu. Roma, 59. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Edin Dzeko'nun topu filelere göndermesiyle 2-1 öne geçti.

Ardından milli futbolcu Cengiz Ünder, 62 ve 75. dakikalardaki golleriyle takımını 4-1 üstün konuma getirdi. Benevento'dan Enrico Brignola'nın 76. dakikadaki golüyle 4-2 olan maç, Roma'dan Gregoire Defrel'in 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle 5-2 sona erdi.

Roma'nın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Cengiz Ünder, 82. dakikada yerini Daniele De Rossi'ye bıraktı.

Bu sonuçla Roma, 47 puanla 4. sıraya yükselirken, son sıradaki Benevento, 7 puanda kaldı.

- Cengiz'den asker selamı

Milli futbolcu, Roma'nın 5-2 kazandığı maçta, attığı ilk golden sonra asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Roma da Cengiz Ünder'in gollerini resmi Twitter hesabından Türk bayraklı paylaşımıyla duyurdu.

Ayrıca başkent ekibi, ilk golünün ardından Cengiz Ünder'in asker selamı fotoğrafını paylaştığı Twitter hesabından maçın sonucunu da milli futbolcunun fotoğrafıyla yayımladı.