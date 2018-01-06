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Cenk Tosun resmen Everton'da

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- İngiliz kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı - Cenk Tosun: - "Burada olduğum için mutluyum. Everton'da oynayacağım için heyecanlıyım" - "Ligin zorlu olduğunu biliyorum. Fiziksel dayanıklılığım bana yardım edecek"

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'un transferini resmen açıkladı.

İngiliz ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün televizyonuna konuşan Cenk Tosun, Everton futbolcusu olmanın muhteşem bir duygu olduğunu belirterek, "Burada olduğum için mutluyum. Everton'da oynayacağım için heyecanlıyım. Everton, büyük bir tarihe ve kültüre sahip. Taraftarlara nasıl bir futbolcu olduğumu göstermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de iyi bir oyuncu olacağına inandığını dile getiren Cenk Tosun, "Buraya yeteneklerimle geldim. Ligin zorlu olduğunu biliyorum. Fiziksel dayanıklılığım bana yardım edecek. İki ayağımı da kullanabiliyorum ve ceza alanında iyi bir golcü olacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını aktaran yıldız futbolcu, "En kısa zamanda forma giymek istiyorum. Tottenham Hotspur maçı için hazırım. Wayne Rooney gibi isimlerle oynayacak ve bir şey öğrenecek olmak beni heyecanlandırıyor. Çok yetenekli futbolcular var ve gol atmamda yardımcı olacaklar." diye konuştu.

Cenk Tosun'un Beşiktaş ve milli takım kariyeriyle ilgili bilgiler paylaşan Everton, futbolcunun transferini internet sitesine koyduğu fotoğraf ve videoyla duyurdu.

Teknik direktör Sam Allardyce ise Cenk Tosun'un güçlü bir mental yapıya sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 1 numaralı golcüsü, Türk liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı. Gelişen ve çok yönlü bir futbolcu. İki ayağını da kullanıyor. Belki en iyisi değil ama hava toplarında ve ceza alanında çok etkili." sözleriyle transferi değerlendirdi.

Bu arada Beşiktaş Kulübü de Cenk Tosun'un siyah-beyazlı kulüpteki döneminden görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

(AA)

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