Cenk Tosun'un forma numarası belli oldu

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni takımında forma numarası belli oldu.
Everton'ın Beşiktaş'tan renklerine bağladığı 26 yaşındaki milli futbolcu, İngiliz ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan 14 numaralı formasıyla fotoğrafını paylaşan Cenk Tosun, taraftarlar için "Everton'ın futbolcusu olduğum için çok heyecanlıyım. Mavi formayı giymek için sabırsızlanıyorum." mesajını paylaştı.
Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
(AA)
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)
Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu
Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi
Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması
Adıyaman sapığı yakalandı! 1 yıldır aranıyordu
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum