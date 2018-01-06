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Cenk Tosun'un forma numarası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde 14 numaralı formayı giyecek

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni takımında forma numarası belli oldu.

Everton'ın Beşiktaş'tan renklerine bağladığı 26 yaşındaki milli futbolcu, İngiliz ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan 14 numaralı formasıyla fotoğrafını paylaşan Cenk Tosun, taraftarlar için "Everton'ın futbolcusu olduğum için çok heyecanlıyım. Mavi formayı giymek için sabırsızlanıyorum." mesajını paylaştı.

Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

(AA)

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