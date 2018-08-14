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Cennet-Cehennem Obrukları'nda iyileştirme çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Mersin'in önemli turizm merkezlerinden olan bölgede, 75 metre derinlikteki "Cennet" olarak adlandırılan obruğa asansör, 130 metre derinlikteki "Cehennem" isimli alana da cam seyir terası kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor - AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan: "Yoğun bir çalışmayı yüklenici firmamız Anıtlar Kurulu'yla birlikte sürdürüyor. Buraya 10 milyon liralık yatırım yapıyoruz" - "Önümüzdeki yıl bu aylarda burası çok farklı bir durumda olacak"

MERSİN (AA) - Mersin'in önemli turizm merkezi Cennet-Cehennem Obrukları'nın daha rahat gezilebilmesi ve modernize edilmesi amacıyla başlatılan 10 milyon liralık restorasyon projesi kapsamındaki çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

AK Parti Mersin milletvekilleri Lütfi Elvan ve Hacı Özkan ile Vali Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi yakınlarındaki Cennet-Cehennem Obrukları'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Elvan, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'in açık hava müzesi konumunda olan bir il, Silifke'nin de kültür varlıkları ve turizm açısından zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

Silifke'de kültür ve turizm anlamında geçen yıl 17 projeyi hayata geçirdiklerini ve bazılarını da tamamladıklarını anımsatan Elvan, "Bunlardan birisi de Cennet-Cehennem Obrukları'nda yapılan çalışmalar. Yoğun bir çalışmayı yüklenici firmamız Anıtlar Kurulu'yla birlikte sürdürüyor. Buraya 10 milyon liralık yatırım yapıyoruz." dedi.

Elvan, iniş ve çıkıştıa gençlerin bile zorlandığı 75 metre derinlikteki "Cennet" olarak adlandırılan obruğa rahat ulaşım için asansör kurma çalışmalarının yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Cehennem olarak adlandırılan bölüme ise çok geniş bir seyir terası yapacağız. Aynı zamanda da Cennet ve Cehennem obruğu arasında da bir bağlantı yolu tesis edeceğiz. Burada yüklenici firma tarafından önemli bir çalışma yapıldı. 4 farklı bina inşa ediyoruz. Kafesi, restoranı, hediyelik eşya satılan bölümleri ile 100 araçlık bir otopark yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bu aylarda burası çok farklı bir konumda olacak.''

Elvan, bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla da yeni yollar açıldığını da aktararak, Mersin'in en önemli turizm merkezlerinden Cennet-Cehennem Obrukları'na gelen turist sayısını artırmaya amaçladıklarını kaydetti.

Elvan ve beraberindekiler daha sonra Roma döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti için önemli kalelerden birisi haline gelen Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi kalede yürütülen restorasyon çalışmalarını da inceledi.

Bu yılki kazı çalışmaları için 400 bin liralık ödenek tahsis edildiğini anlatan Elvan, "İnşallah bunu daha da artıracağız ve Silifke Kalesi'ni bir bütün olarak gün yüzüne çıkartacağız. 1970'li, 1990'lı yıllarda bu kaleye yönelik bazı çalışmalar olmuş ama bu yapılan çalışmalar tamamen yüzeysel, belki kale duvarlarının mevcut yapısını korumaya yönelik olmuş. Maalesef hatalarla dolu bir takım restorasyonlar da olmuş. Ama şu an bir bütün olarak kale yeniden ele alınıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Mersin

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