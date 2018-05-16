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Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar, farkındalık için sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de Ayvalık Orman İşletme Şefliği, Cennet Koyu'nda geçen yıl 17 Ağustos'ta 20 hektar alanı kül eden yangında zarar gören ağaçlardan bazılarını Cumhuriyet Meydanı’nda sergiledi.

Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar, farkındalık için sergilendi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de Ayvalık Orman İşletme Şefliği, Cennet Koyu'nda geçen yıl 17 Ağustos'ta 20 hektar alanı kül eden yangında zarar gören ağaçlardan bazılarını Cumhuriyet Meydanı’nda sergiledi. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurun yangın çıkmasını engellemek olduğunu ifade eden Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, "Bu çalışma ile farkındalık yaratmak istedik" dedi.
Şeytan Sofrası mevkii, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırı içinde bulunan Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu'nda geçen yıl 17 Ağustos'ta çıkan ve 20 hektarlık alanda etkili olan yangında 9 bin 80 ağaç yandı. Yanan ağaçlardan 5 tanesi sembolik olarak Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi. Orman yangınlarına karşı, sosyal farkındalık yaratabilme ve dikkat çekmenin amaçlandığı sergi sırasında, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, Orman Muhafaza memurları Kemal Güzel ve Sabri Acar ile şeflik personeli, ağaçları merakla inceleyen vatandaşlara, yangınların önlenmesi için dikkatli davranılması konusunda uyarılarda bulundu.
'14 SENE BOYUNCA BAKTIĞIMIZ AĞAÇLAR 1-2 SAATTE YOK OLDU'
Yangında tahrip olan 10-14 yaşındaki kızılçamların yer aldığı sergide, ‘yanan ormanlar değil, geleceğimizdir’ mesajı verildi. Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, şunları söyledi:
"Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizde son 10 yılda çıkan orman yangınlarında 522,4 dönüm alanımız yandı. Maalesef ki çıkan bu orman yangınlarının ağırlıklı olarak sebebi insan kaynaklı olup, ihmal ve dikkatsizliktir. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurlardan bir tanesi, yangın çıkmasını engellemek için önleyici tedbirler almakla birlikte, vatandaşlarımıza gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile mümkün olabilecektir. Buradaki ağaçlar 12-14 yaş arasında ağaçlar. Tohumdan fidana, fidandan toprakla buluşmasından sonra 14 sene boyunca biz bunlara gözümüz gibi baktık. Bakımlarını yaptık. Yok olması sadece 1-2 saati aldı. 14-20 senenin emeklerini bir iki saat içinde yok etmeyelim. Yok eden insanlar olmayalım. Sebebi bizler olmayalım. İnsanlarımızın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmalarını istiyoruz."
Yangın sezonunun başladığını söyleyen Meltem, "Vatandaşlarımızın gözümüz, kulağımız olarak, en ufak bir duman gördüklerinde 177 Orman Yangın hattına bildirmelerini istiyoruz. 7/24 devriye gezerek, bu konuda uyarıda bulunuyoruz" dedi.
Sergiyi inceleyen vatandaşlar, yangınların üzücü sonuçları olduğunu ve ormanlarda dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

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Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar, farkındalık için sergilendiCennet Koyu'nda yanan ağaçlar, farkındalık için sergilendiCennet Koyu'nda yanan ağaçlar, farkındalık için sergilendiCennet Koyu'nda yanan ağaçlar, farkındalık için sergilendi

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