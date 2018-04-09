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‘Cennet Vatanım Türkiye-2’ fotoğraf yarışmasının birincisi Kırklareli’nden

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi ve Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) tarafından ikincisi düzenlenen ‘Cennet Vatanım Türkiye-2’ konulu fotoğraf yarışmasının birincisi Kırklareli’nden Halil İbrahim Üzmezoğlu oldu.Bir kahvaltı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı Ahmet Beyhan Özdemir, VANFOD Başkanı Tayfun Çiftçi ve jüri üyeleri katıldı.

‘Cennet Vatanım Türkiye-2’ fotoğraf yarışmasının birincisi Kırklareli’nden

Van’ın Tuşba Belediyesi ve Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) tarafından ikincisi düzenlenen ‘Cennet Vatanım Türkiye-2’ konulu fotoğraf yarışmasının birincisi Kırklareli’nden Halil İbrahim Üzmezoğlu oldu.
Bir kahvaltı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı Ahmet Beyhan Özdemir, VANFOD Başkanı Tayfun Çiftçi ve jüri üyeleri katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, amaçlarının Türkiye’nin güzelliklerini bütün dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, “Amacımız doğada, çevrede her alanda fotoğraf makinesi eksik olmasın diye insanlarımıza fotoğrafın, fotoğrafçılığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu yarışmaları düzenliyoruz” dedi.
Rekor düzeyde bir başvurunun olduğunu ifade eden Özgökçe, bir sonraki yarışmada 5 binlere varacak bir katılım beklediklerini söyledi. Tuşba Belediyesinin VANFOD ile birlikte iki yıldır ücretsiz fotoğrafçılık kursu verdiğini de hatırlatan Özgökçe, “Bugün çekilen fotoğraflar nasip olursa yüzyıl sonrası için birer eser olacaktır. Ben bu kapsamda yarışmamıza katılım sağlayan herkese ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
VANFOD Başkanı Tayfun Çiftçi ise, bin 23 kişiye ait 3 bin 579 fotoğrafın değerlendirmeye alındığını dile getirerek, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde Kırklareli’nden yarışmamıza katılan Halil İbrahim Üzmezoğlu birinci olurken, İstanbul Sultanahmet’ten Nuri Çoban ikinci, Ankara’dan Cem Eyidoğan ise üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca mansiyon ödülünü İstanbul Üsküdar’dan Ahmet Turan Kural, Tuşba Belediyesi Özel Ödülünü ise İstanbul Silivri’den Turan Topalar aldı” diye konuştu.
Soru cevap ile devam eden program, jüri üyelerine plaket sunulması ile sona erdi.
Yarışmada dereceye girenlere ise ödüllerinin daha sonra Van’da düzenlenecek olan törenle verileceği ifade edildi.

‘Cennet Vatanım Türkiye-2’ fotoğraf yarışmasının birincisi Kırklareli’nden

‘Cennet Vatanım Türkiye-2’ fotoğraf yarışmasının birincisi Kırklareli’nden

‘Cennet Vatanım Türkiye-2’ fotoğraf yarışmasının birincisi Kırklareli’nden

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