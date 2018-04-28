"Cennete açılan kapı" adrenalin tutkunlarına açılacak

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Dünyanın tehlikeli sporları arasında gösterilen "Buse Jamp" ve "Wingsuit" atlayışlarının gerçekleştiği Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, sarp kayalıklara yapılan Türkiye'nin ilk ve en uzun "Via Ferrata" parkuru, adrenalin tutkunu sporcuları cezbedecek.
Kemaliye ilçesinin batısında bulunan ve "Wingsuit" (yarasa atlayışı) atlayışlarının gerçekleştirildiği "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için, sarp kayalıklara "Via Ferrata" parkuru oluşturuldu.
Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) profesyonel dağcı İsmail Kasap ve ekibine yaptırılan 470 metre yükseliğindeki parkur, iple tırmanan dağcılar tarafından 23 gün süren zorlu çalışmayla tamamlandı.
Via Ferrata parkuru, sporcuların kendini boşluğa bırakıp belli bir süre sonra paraşütünü açarak zemine inmesiyle yapılan "Buse Jamp" ve "Wingsuit" atlayışlarına sahne olacak.
KEMAV Başkan Yardımcısı Ferudun Çelikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Via Ferrata'nın birçok insan için yeni bir kavram olduğunu belirterek, özellikle Avrupa'da insanların spor ve sağlık için yüksek dağ yamaçlarına tırmandığını söyledi.
- Uluslararası Ultra Maraton yarışmalarına aday
Kemaliye'de oluşturulan "Via Ferrata" parkuru ile Uluslararası Ultra Maraton yarışmalarına aday olduklarını bildiren Çelikmen, şöyle konuştu:
"İlk kez 1. ve 2. Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağlarını aşmaları için sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıkan 'Via Ferrata', savaşların sona ermesi ile sağlık ve zindelik arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı. Her yıl yapılan geleneksel Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği esnasında yine ülkemizin ilk ve tek Wingsuit platformu, 'cennete açılan kapı' olarak adlandırılan Via Ferrata parkuru sayesinde sporcular aynı gün birden fazla uçuş yapma imkanı bulacak."
- "Bu yol adrenalin dolu yol"
KEMAV Kemaliye Temsilcisi Ragıp Güneysu ise Türkiye'nin "Wingsuit" atlayışlarının yapıldığı ilk ve tek sabit rampasının Kemaliye'de bulunduğunu vurgulayarak, "Bu yol adrenalin dolu yol olmakla 'Wingsuit' atlayışının yapıldığı rampaya gidişi de kısaltmaktadır. Via Ferrata parkuru sayesinde çıkışlar daha rahat olacak ve sporcularımız gün içerisinde birkaç kez atlayış gerçekleştirebilecek." dedi.
Güneysu, profesyonel dağcıların zor koşullarda bu yolu inşa ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:
"Dağcılar yaklaşık 400-450 metre sarp kayalıklara demir merdiven döşediler. Tabii bu merdiveni döşerken yaklaşık 3-4 ton malzemeyi yukarıya sırtlarında çektiler. Bu yolu insanlar kullanacakları için yapılan montajlar gayet itinalı, düzgün ve terazili şekilde yapıldı. Kayalığın yüzünde günlük en az 10 saat iple asılı şekilde montaj için uğraştılar."
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