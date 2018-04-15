"Cennet"e asansör "Cehennem"e seyir terası

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi "Cennet-Cehennem obrukları"nı 10 milyon liralık projeyle modernize ederek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getireceklerini söyledi. Elvan, Doğu Akdeniz'in öne çıkan turizm merkezlerinden Mersin'in, kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini ifade etti. Kentte 8 "Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi" belirlendiğini ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Elvan, bunların yanı sıra Silifke ilçesindeki "Cennet-Cehennem obrukları" için de harekete geçildiğini aktardı. Elvan, Kalkınma Bakanlığının 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, antik dönemden kalan obruklara yönelik proje hazırlandığını ifade ederek, "Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz." diye konuştu.

"Cennet" olarak adlandırılan obruğun 75 metre derinlikte olduğunu ve 452 basamakla inildiğini, "Cehennem" adlı bölgenin ise 130 metrelik derinliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Elvan, buralara yapılacak seyir terası ve asansörün, turistlerin obrukları daha iyi incelemesini sağlayacağına dikkati çekti. Elvan, bölgeyle ilgili altyapı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirterek, obruklarla ilgili projeyi en kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını ifade etti. - Uzuncaburç da listede Aynı ilçede bulunan ve Doğu Akdeniz'in "Efes'i" olarak anılan 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin de restore edileceğini aktaran Bakan Elvan, şöyle konuştu: "Uzuncaburç, muhteşem bir bölge. Bazı kesimler tarafından bu bölgenin Efes'i olarak tanımlanıyor. Tarihi dokusu, doğal güzelliklerle iç içe ama maalesef bu güne kadar yeterli düzeyde restorasyon çalışmaları yapılmamış. Burayı da yatırım programına aldık. Şu an projelendirme aşamasında. Projelendirme biter bitmez bunu uygulamaya koyacağız. Gerçekten bu bölgeyi Türkiye'ye, Mersin'e kazandıracağız."

- "Havalimanı Çukurova'ya hizmet edecek" Kalkınma Bakanı Elvan, turizm bölgelerine ulaşım için de yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, Çeşmeli Mahallesi'nde biten Adana-Mersin otoyolunun, Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi'ne kadar uzatılması için başlatılan projenin onaylarının alındığını anımsattı. Otoyolun, yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını ve yakın zamanda ihalesine çıkılacağını kaydeden Elvan, "Özellikler tarihi dokunun çok zengin olduğu kesimlerde altyapı çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Biz öyle bir noktaya gelmek istiyoruz ki turizm için tüm altyapı ihtiyaçları tamamıyla karşılanmış turistlere hazır hale gelmiş olsun." ifadesini kullandı. Elvan, bölgenin en önemli turizm kozlarından birinin de Çukurova Bölgesel Havalimanı olacağına işaret ederek, şöyle devam etti: "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 2019 yılının en azından ilk çeyreğinde bu havalimanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmak ki 30 milyon yolcu kapasiteli olacak. Havalimanı iki aşamalı olacak; ilk etapta 15 milyon kapasiteye ikinci etapta da 30 milyon kapasiteye sahip olacak ve Çukurova bölgesinin can damarlarından biri haline gelecek. Çukurova Bölgesel Havalimanı, hem Mersin'e hem de Adana ve Osmaniye'ye, yani Çukurova'ya hizmet edecek."