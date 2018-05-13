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'Cennet'teki kuşları böyle izliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve 260 türden yaklaşık 3 milyon kuşun bulunduğu Manyas Kuş Cenneti’ne ziyaretçi akını başladı.  Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan, Avrupa Konseyi'nce 'A' sınıfı diploma verilen ve 260 türden yaklaşık 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Kuş Cenneti Milli Parkı, doğal güzelliğinin yanı sıra kuş sesleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

'Cennet'teki kuşları böyle izliyorlar

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve 260 türden yaklaşık 3 milyon kuşun bulunduğu Manyas Kuş Cenneti’ne ziyaretçi akını başladı.
Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan, Avrupa Konseyi'nce 'A' sınıfı diploma verilen ve 260 türden yaklaşık 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Kuş Cenneti Milli Parkı, doğal güzelliğinin yanı sıra kuş sesleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Havanın ısınmasıyla Afrika gibi uzak ülkelerden şubat, mart, nisan aylarında beslenmek ve kuluçkaya yatmak için gelen göçmen kuşlar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kuşların en yoğun bulunduğu nisan ayından itibaren Manyas Kuş Cenneti’ne gelen günde yaklaşık 500 ziyaretçi, Kuş Müzesi'ni geziyor. Ziyaretçiler, Kuş Gözlem Kulesi'nden hayvanları doğal ortamlarında izleyip, kapalı devre kamera sisteminden de yuvalarını ve hareketlerini gözlüyor.
Bandırma’dan öğretmenleri İlhan Yaman ve Feraye Açıkgöz ile gelen Cumhuriyet İlkokulu’nun 73 öğrencisi, Manyas Kuş Cenneti'ni görme fırsatı buldu. Önce müzeyi gezen minik ziyaretçiler, kapalı devre televizyon sistemi yayınıyla ekrandan kuşları yuvalarında izledi. Öğrenciler, daha sonra gözlem kulesinden dürbün ve bu yıl ilk kez konulan teleskop ile başta tepeli pelikanlar olmak üzere göçmen kuşları doğal ortamlarında gözlemledi.
Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Feraye Açıkgöz, “Hayat Bilgisi dersimizde çevremizdeki canlıları, çevremizdeki yaşamı, çocuklarımıza en yakın olan Kuş Cenneti Milli Parkı’nı çocuklarımız görsünler ve kuşlar hakkında bilgiler edinsinler, diye buraya geldik. Çoğu çok yakınımızda olmasına ve Bandırma’da oturmasına rağmen buraya gelip gezen çocuklarımız yok. Önce yakın çevremizi tanısınlar, ülkemizdeki güzelliklerin farkına varsınlar. Ülkemizi yakından uzağa doğru tanısınlar. En önemlisi de nesli tükenmekte olan canlıları koruma bilincini edinsinler. Yeşili koruma bilincini edinsinler, doğaya sahip çıkmayı öğrensinler. Buraya getirdiğimiz öğrenciler henüz 8 yaş grubu küçük öğrenciler; bu söylediklerimin henüz bilincinde değiller; ama ama aileleriyle birlikte yavaş yavaş öğreteceğiz” diye konuştu.
Geziyle amaçlarına ulaştıklarını belirten öğretmen İlhan Yaman ise “Tam zamanında gelmişiz. Özellikle mart ve temmuz aylarında göç alan bir yer. Bölgedeki göç hareketlerini görmek, kuşları tanımak için yaptığımız bu gezi amacına ulaştı; çok güzeldi” dedi.

FOTOĞRAFLI

'Cennet'teki kuşları böyle izliyorlar'Cennet'teki kuşları böyle izliyorlar'Cennet'teki kuşları böyle izliyorlar'Cennet'teki kuşları böyle izliyorlar

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