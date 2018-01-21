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CENTCOM Komutanı Votel'den "Afrin" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 04:54 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel, Afrin'in kendilerinin operasyon alanı olmadığını ve Türkiye'nin Afrin operasyonu konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti.

Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.

Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.

(AA)

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