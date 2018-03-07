İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 yılında yaklaşık 100 milyar dolar özel sektör yatırımı bekliyoruz. Büyüme, yatırım, ihracat ve istihdam beklentilerini buna dayanarak söylüyoruz." dedi.
Zeybekci, CEO Club çatısı altında, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen "Tasarım ve İnovasyon Zirvesi"nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınların en önemli hazine olduğunu dile getiren Zeybekci, "Türkiye, iş gücüne katılımda yüzde 53-54'lerde. Erkeklerin iş gücüne katılımında yüzde 70'lerin üzerinde. Gelişmiş ülke ekonomileriyle kıyasladığımızda hemen hemen aynı orandayız." diye konuştu.
Zeybekci, kadınların iş gücüne katılımının 10 yılda yüzde 50 arttığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 10 yıllarda bu oranın çok daha hızlı artan bir ivmeyle sürmesini bekliyoruz. Değerlendiremediğimiz çok büyük bir enerjiyi, kadın hassasiyetini, kadın titizliğini ve kadın sahiplenmesini de iş dünyasında göreceğiz diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.
- "Dünyadaki ihracatın yüzde 40'ı e-ihracat olacak"
Gelecekte bilgi teknolojilerini, Sanayi 4.0, robotlar, nesnelerin interneti, birbirini yöneten üretim teknolojileri ile bin kişinin ürettiği bir üretim tesisi ve miktarının onlu kişi sayılarıyla üretilebileceğini kaydeden Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde bilgi ve teknolojiyi, Sanayi 4.0 hatta daha ilerisini yakalayabilen ülkeler yeniden üretim merkezleri oluyor." dedi.
Zeybekci, e-ticaret ve e-ihracat ile üretim alışkanlarının değişeceğine dikkati çekerek, üreticinin kargo ve bankacılık sistemleriyle dünyanın her yerine direkt ürününü gönderebileceğini ifade etti.
Elektronik ticaretin yıllık ortalama yüzde 15 arttığını belirten Zeybekci, 5 yıl sonra dünyadaki ihracatın yüzde 40'ının e-ihracat olacağını söyledi.
Zeybekci, Türkiye'nin sağladığı hiçbir başarının tesadüf olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ateş çemberinin ortasında olan Türkiye... Birkaç defa dünyada bildiğimiz bütün stres testlerinin en güçlülerini atlatmış olan Türkiye ekonomisi... Bazen kabloları, boruları teste tabi tutarken 20 barlık bir boruyu 30 barla test ederler. Türkiye ekonomisi diyelim ki yüz barlık bir ekonomi, bin barla test edildi. 15 Temmuz'dan sonra 18 Temmuz sabahı tüm sistemin tamamı bütün dünyayla entegre bir şekilde çalışan bir ekonomi olarak tıkır tıkır üretmeye devam etti. İhanet girişimine, sonraki tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen devam etti."
Son açıklanan makro ekonomik verilere değinen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen sene dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini devreye aldık. Şu ana kadar petro-kimya, enerji teknolojileri, sağlık teknolojileri, haberleşme teknolojileri, tarım teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri... Yatırımları demiyorum, teknolojilerin üretildiği yatırımlardan bahsediyorum... Bunlarla ilgili şu anda elemelerini bitirip sonuçlandırdığımız, inşallah bir aksilik olmazsa 27 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın elinden 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgesini bir kalemde vereceğiz. Geçtiğimiz sene verdiğimiz klasik yatırım teşvikleri bunun dışında. 2018 yılında yaklaşık 100 milyar dolar özel sektör yatırımı bekliyoruz. Büyüme, yatırım, ihracat ve istihdam beklentilerini buna dayanarak söylüyoruz."
- "Otomobillerin pillerini Türkiye olarak biz üretmek istiyoruz"
Almanya'nın 2020'den itibaren dizel motorların kullanımını yasaklayacağını anımsatan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hibrit otomobil üretimi bütün hızıyla devam ediyor. 2020'de dünyadaki otomobil satışlarının yüzde 20'sinin üzerindeki bir kısmının elektrikli otomobiller olduğunu göreceğiz. İnsansız otomobiller göreceğiz, daha birçok yenilikler göreceğiz. Peki biz otomotivde dünyada 14. büyük otomotiv üreticisi, Avrupa'da 5. otomotiv üretici olarak geleceğe hazırlanıyor muyuz? Artık arabaların karbüratör ihtiyacı olmayacak. Bildiğimiz, ürettiğimiz yedek parçalara önümüzdeki 5 yıl sonra ihtiyaç duyulmayacak. Bununla ilgili hazırlanıyoruz. Otomobillerin hepsinin pillerini Türkiye olarak biz üretmek istiyoruz. Nikel ve kobalt ile ilgili, sıfırdan aküde kullanılan haline kadar tüm ham maddesini üreten ülke olacağız yakında."
Zeybekci, telefon teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini belirterek, gelecekte çok farklı haberleşme teknolojilerin ortaya çıkacağını kaydetti.
Türkiye'de her yıl 1 milyon nüfus artışı olduğunu bildiren Zeybekci, "İş gücüne katılım sayısı da 1,2 milyon. Vatandaşımıza iş bulmak zorundayız. Şunun da çok net farkındayız; bunu da özel sektör eliyle yapmak durumundayız. Onun için yüzde 6 ve üzerinde büyümek zorundayız." şeklinde konuştu.
Zeybekci, Afrika'nın büyük fırsatların olduğu bir coğrafya olduğunu vurgulayarak, bu yıl Afrika ile 30 milyar dolarlık dış ticaret hedeflediklerini bildirdi.
Afrika'da elektrik enerjisine ulaşım oranının yüzde 10'nun altında olduğunu dile getiren Zeybekci, şunları söyledi:
"Önümüzdeki on yılların dünya büyümesindeki en önemli motoru Afrika olacak…Afrika'da önemli noktalarda bağlantılarımızı kurduk, teknik ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Afrika'nın en önemli projelerini Türkler yapıyor. Bir ülkede 1,7 milyar dolar, öteki ülkede 2,5 milyar dolarlık demiryolu projelerini Türkler yapıyor. Afrika'nın en önemli hastanelerini, kongre merkezlerini, stadyumlarını Türkler yapıyor."
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