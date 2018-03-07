Zeybekci, kadınların iş gücüne katılımının 10 yılda yüzde 50 arttığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 10 yıllarda bu oranın çok daha hızlı artan bir ivmeyle sürmesini bekliyoruz. Değerlendiremediğimiz çok büyük bir enerjiyi, kadın hassasiyetini, kadın titizliğini ve kadın sahiplenmesini de iş dünyasında göreceğiz diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

- "Dünyadaki ihracatın yüzde 40'ı e-ihracat olacak"

Gelecekte bilgi teknolojilerini, Sanayi 4.0, robotlar, nesnelerin interneti, birbirini yöneten üretim teknolojileri ile bin kişinin ürettiği bir üretim tesisi ve miktarının onlu kişi sayılarıyla üretilebileceğini kaydeden Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde bilgi ve teknolojiyi, Sanayi 4.0 hatta daha ilerisini yakalayabilen ülkeler yeniden üretim merkezleri oluyor." dedi.

Zeybekci, e-ticaret ve e-ihracat ile üretim alışkanlarının değişeceğine dikkati çekerek, üreticinin kargo ve bankacılık sistemleriyle dünyanın her yerine direkt ürününü gönderebileceğini ifade etti.

Elektronik ticaretin yıllık ortalama yüzde 15 arttığını belirten Zeybekci, 5 yıl sonra dünyadaki ihracatın yüzde 40'ının e-ihracat olacağını söyledi.

Zeybekci, Türkiye'nin sağladığı hiçbir başarının tesadüf olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ateş çemberinin ortasında olan Türkiye... Birkaç defa dünyada bildiğimiz bütün stres testlerinin en güçlülerini atlatmış olan Türkiye ekonomisi... Bazen kabloları, boruları teste tabi tutarken 20 barlık bir boruyu 30 barla test ederler. Türkiye ekonomisi diyelim ki yüz barlık bir ekonomi, bin barla test edildi. 15 Temmuz'dan sonra 18 Temmuz sabahı tüm sistemin tamamı bütün dünyayla entegre bir şekilde çalışan bir ekonomi olarak tıkır tıkır üretmeye devam etti. İhanet girişimine, sonraki tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen devam etti."